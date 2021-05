ASSE : Claude Puel prend une décision pour l'après-Debuchy

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 04:30

Capitaine de l’AS Saint-Étienne cette saison, Mathieu Debuchy va quitter le club. Entraîneur de l’ASSE, Claude Puel sait déjà qui va récupérer le brassard pour prendre la succession du latéral de 35 ans.

Claude Puel désigne le nouveau capitaine de Saint-Étienne

Sur le départ à l’AS Saint-Étienne, Mathieu Debuchy n’a pas foulé la pelouse de Geoffroy-Guichard pour la dernière fois. Dimanche, l’ASSE s’est inclinée à domicile contre le Dijon FCO (0-1) lors de la dernière journée de Ligue 1. En fin de contrat et pas prolongé, le latéral de 35 ans était forfait pour cette affiche. En l’absence de son capitaine, Claude Puel s’est trouvé un nouveau lieutenant pour la saison à venir. Joueur stéphanois le plus utilisé cette saison, Mahdi Camara est bien parti pour devenir le nouveau capitaine de Saint-Étienne. Contre le DFCO, c’est d’ailleurs le milieu de 22 ans qui arborait l’étoffe en l’absence du capitaine habituel.

La succession de Debuchy déjà assurée

La question du brassard réglée, le successeur de Mathieu Debuchy est déjà également connu à l’AS Saint-Étienne. Dimanche, c’est encore Mahdi Camara qui a été aligné sur le flanc droit de la défense stéphanoise. Mais pour la saison prochaine, le véritable successeur de Debuchy a déjà été désigné. Avant la rencontre contre le DFCO, Claude Puel avait conforté le prometteur Yvann Maçon au poste d’arrière droit pour la saison à venir. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, sa saison s’est terminée dès le mois d’octobre. L’international Espoirs tricolore était pourtant parti pour réaliser une belle saison. Il comptait un but et une passe décisive en six matchs de championnat. Maçon numéro un au poste d’arrière droit, il devrait avoir pour doublure Alpha Sissoko, apparu à 9 reprises cette saison.