ASSE Mercato : Annonce de Puel sur 2 jeunes lancés contre Dijon

Publié par ALEXIS le 24 mai 2021 à 13:30

Claude Puel, l' entraîneur de l' ASSE, a fait une annonce importante en ce qui concerne l'avenir de deux jeunes joueurs lancés par lui en équipe pro cette saison face à Dijon FCO.

ASSE : Saban et Lhéry passent chez les pros en 2021-2022 ?

Claude Puel a lancé Mathys Saban et Yanis Lhéry, deux jeunes joueurs de l’académie de l’ ASSE, face à Dijon FCO lors de la dernière journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre avec la lanterne rouge du championnat, l’entraîneur et manager général de l’AS Saint-Étienne a annoncé la couleur sur le futur des deux pépites.

« On verra s’ils seront avec nous (la saison prochaine, ndlr) », a-t-il indiqué, en conférence de presse. Attaquant de 18 ans, Yanis Lhéry a pris la place d’Arnaud Nordin (61e). Également sur le banc de touche de l' ASSE au coup d’envoi de l’ultime match de la saison, Mathys Saban (milieu de terrain de 19 ans) a remplacé Wahbi Khazri à la 78e minute du match. « Il y avait des blessés, des joueurs indisponibles. Les jeunes s'étaient bien entraînés. Ce dernier match leur a permis de découvrir la vie du groupe. C'était simplement leur mettre le pied à l'étrier, leur montrer que le chemin est encore long. L'apprentissage sera long », a expliqué Claude Puel.

Mercato : Priorité à un avant-centre à l'AS Saint-Étienne

Il faut noter que la priorité de l’ ASSE au prochain mercato estival est la signature d'un avant-centre. Depuis le départ de Robert Beric en MLS (Chicago Fire FC ), les Verts n’ont pas trouvé le buteur espéré pour permettre au club de bien finir ses actions offensives. Claude Puel a tenté le coup avec Jean-Philippe Krasso en début de saison puis Anthony Modeste, mais aucun de ses deux joueurs n'est parvenu à répondre aux attentes. Aucun but marqué par ces deux attaquants alignés 7 et 8 matchs sous le maillot des Stéphanois.