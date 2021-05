PSG Mercato : Al-Khelaïfi dit tout sur la piste Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2021 à 16:00

En fin de contrat, Lionel Messi n’a pas encore prolongé avec le Barça et le PSG est pressenti comme l’une des destinations les plus probables pour lui. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, a été interrogé sur ce dossier qui alimente toutes les conversations.

Mercato PSG : la réponse très courte d’Al-Khelaïfi pour Messi

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver. Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où...»

En janvier dernier, Leonardo annonçait déjà la couleur pour l’avenir de Lionel Messi. En fin de contrat au FC Barcelone, le meilleur joueur de la planète n’a toujours pas annoncé sa décision et le Paris Saint-Germain, comme à son habitude, se positionne déjà comme un candidat sérieux pour accueillir le septuple Ballon d’Or. Seulement, contrairement à son directeur sportif, le président du PSG a refusé de se mouiller et préféré botter en touche lorsque Canal+ lui a demandé s’il comptait signer l’international argentin de Barcelone cet été.

« Si on a vraiment les moyens de faire venir Lionel Messi ? Je ne parle pas du mercato aujourd’hui, vraiment. Quels joueurs nous voulons signer ? Tout le monde veut le savoir », a tout simplement répondu Nasser Al-Khelaïfi après la victoire de son équipe face au Stade Brestois (2-0) et la perte du titre de champion de France au profit du LOSC. Des propos qui pourraient bien être un aveu d’échec dans ce dossier au vu de la dernière sortie de Pep Guardiola sur le même sujet.

Pep Guardiola enterre les espoirs du PSG pour Messi

Après la dernière journée de la Premier League et les festivités du sacre de son équipe, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a lâché une bombe sur le dossier Lionel Messi. Au micro de la BBC, le coach espagnol a ouvertement indiqué que Sergio Agüero va quitter les Citizens pour rejoindre le Barça et évoluer aux côtés du meilleur joueur de la planète, Messi.

« Je suis presque sûr. Peut-être que je vais trahir un secret, mais il est peut-être proche d'un accord avec le club de mon cœur, Barcelone. Il va jouer avec le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, et je suis sûr qu'il va se régaler et qu'il va rendre le Barça plus fort quand il sera sur le terrain », a expliqué Guardiola, qui ruine ainsi tous les espoirs du PSG pour la star de 33 ans.

Sauf si le natif de Rosario prend une tout autre décision.