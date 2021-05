OM Mercato : Après Thauvin, un cadre officialise son départ !

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2021 à 17:00

Florian Thauvin ne n'est pas le seul joueur à quitter l’ OM cet été. Après le dernier match de la saison contre le Nîmes Olympique, un autre cadre du club marseillais a annoncé son départ.

Mercato OM : Hiroki Sakai confirme son départ

Arrivé gratuitement en 2016, en provenance de la Bundesliga - Hanovre 96, Hiroki Sakai quitte l’Olympique de Marseille. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022, l’international japonais de 31 ans a décidé de mettre un terme à son aventure au club phocéen. Après le match nul contre le Nîmes Olympique (1-1), dimanche soir, en clôture de la saison, le latéral droit marseillais a publié un message d’adieux sur les réseaux sociaux à l’endroit des supporters de l’OM. Alors que Florian Thauvin a déjà acté son départ, c’est donc un autre cadre qui quitte le groupe entraîné par l'argentin Jorge Sampaoli.

Le message de Hiroki Sakai aux supporters de l’ OM

« Chers supporters de l’OM. En cette fin de saison, j’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais. En effet, lorsque je suis arrivé à Marseille, j’avais décidé que l’OM serait mon dernier club européen et je n’ai pas changé d’avis. Avec 184 matches joués, j’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor.

Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j’espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l’avenir de l’OM tout le succès possible avec le coach Sampaoli et je vous dis encore un grand merci et sayonara », a écrit Hiroki Sakai sur son compte Instagram.

Récemment, le quotidien nippon Nikkam Sport a annoncé que le joueur va rejoindre les Urawa Red Diamonds contre une enveloppe de 1,5 million d'euros pour l'Olymique de Marseille.