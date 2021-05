OM Mercato : 1 M€, négociations pour la succession de Sakai

Publié par Ange A. le 29 mai 2021 à 06:30

À un an de l’expiration de son contrat, Hiroki Sakai va quitter l’Olympique de Marseille. La direction de l’ OM creuse une piste en Ligue 2 pour assurer la succession du latéral japonais.

Un latéral de Ligue 2 pour remplacer Sakai à Marseille ?

L’Olympique de Marseille va connaître une importante vague de départs cet été. Outre les Thauvin, Pelé, Germain et autres Nagatomo, en fin de contrat, d’autres joueurs seront vendus. Il s’agit notamment d’Hiroki Sakai. Le polyvalent latéral a déjà confirmé son départ de Marseille, ce alors qu’il lui reste un an de contrat avec l’ OM. Arrivé au club en 2016, l’international nippon (64 sélections/1 but) devrait retourner au bercail. Le défenseur de 31 ans devrait s’engager avec les Urawa Red Diamonds, actuel 8e du championnat local. En attendant d’empocher quelques millions d’euros du club japonais, la direction de Marseille lorgne la Ligue 2 pour signer un nouveau latéral. Thomas Bonnavent assure que le club phocéen a même déjà engagé les discussions pour recruter Akim Zedadka, sociétaire de Clermont Foot, vice-champion de Ligue 2.

Une belle pioche à 1 M€ pour l’ OM cet été ?

« Discussions concrètes entamées entre l’agent d’Akim Zedadka [Clermont Foot] et l’Olympique de Marseille », a écrit le journaliste sportif sur son compte Twitter. Cible de l’ OM, le défenseur de 25 ans a été désigné meilleur latéral droit de Ligue 2 au terme du dernier exercice. Ce qui lui a d’ailleurs valu la prolongation de son contrat d’un an. Il est désormais lié au club jusqu’en 2022. Sa valeur marchande est estimée à 1,2 million d’euros sur Transfermarkt. Après un exercice rempli avec 35 matchs et un but, le natif de Pertuis s’apprête à découvrir l’élite du football français dans les prochains mois. Reste plus qu’à savoir sous quelle couleur il va signer ses débuts en Ligue 1.