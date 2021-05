LOSC Mercato : Mike Maignan à Milan, une signature imminente !

Publié par ALEXIS le 25 mai 2021 à 12:00

Mike Maignan va quitter le LOSC juste après le titre de champion de France 2021. Comme pressenti, il va s’engager avec l’AC Milan. Le gardien de but est arrivé en Lombardie pour passer sa visite médicale et signer avec le vice-champion de Serie A.

LOSC : visite médicale pour Mike Maignan à l'AC Milan

Alors que le LOSC est toujours en train de célébrer son 4e titre en Ligue 1, Mike Maignan s’est déplacé à Milan. D’après La Gazzetta dello Sport et Sky Sports, le gardien de Lille a débarqué à Milan dans la soirée de lundi. Il y passe, ce mardi, la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat avec les Rossoneri. Si l’on en croit les deux médias transalpins, le transfert du portier de Lille OSC est quasi bouclé. Les deux parties se sont déjà accordées sur les conditions financières en vue d'une signature. Les sources évoquent une indemnité de transfert autour de 15 millions d'euros pour le LOSC. Mike Maignan va remplacer Gianluigi Donnarumma en fin de contrat à l’AC Milan et sur le départ. D'après L'Équipe, le portier italien de 22 ans a repoussé la dernière offre milanaise et part librement.

Un titre de champion en poche et 145 matchs de L1 dans les jambes

Formé au PSG, Mike Maignan va débarquer en Serie A, auréolé de son titre de champion de France. Mais aussi avec son expérience en Ligue 1 avec le LOSC. En effet, le dernier rempart des Dogues a disputé 180 matchs, toutes compétitions confondues, dont 145 en championnat entre 2015 et 2021. Deuxième meilleur gardien de L1 cette saison, derrière Keylor Navas du Paris Saint-Germain, Mike Maignan a concédé seulement 23 buts et a réussi 21 clean sheet (matchs sans but encaissé) en 38 rencontres disputées lors de l'exercice couronné par le titre.