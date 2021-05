OM Mercato : Gerson, une fourberie de Flamengo démasquée

Publié par Timothée Jean le 25 mai 2021 à 18:00

Annoncé proche de rejoindre l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, Gerson n’a toujours pas signé avec l’OM. Il faut dire que son entourage et son club Flamengo se montrent particulièrement pointilleux et ingénieux sur le dossier.

OM : Gerson, une ruse pour grimper son prix dévoilée ?

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur le dossier Gerson à l’Olympique de Marseille. Le quotidien explique que les dirigeants marseillais ont mis les bouchées doubles dans les intentions de boucler la venue du Brésilien le plus rapidement possible. Sauf que les négociations entre les différentes parties se sont compliquées, notamment en raison de l'arrivée de nombreux intermédiaires.

Cette situation cocasse a alors attiré l’attention d’autres courtisans, venus aux nouvelles. Le Real Madrid est notamment cité comme un sérieux prétendant pour Gerson. Le géant madrilène ambitionnerait de chiper la cible au nez et à la barbe de l’OM. Mais le journaliste d'O Dia, Venê Casagrande, fait des révélations sur le dossier, assurant que l'intérêt du Real Madrid pour Gerson est infondé et qu'un membre du club espagnol avait téléphoné à Flamengo pour démentir tout intérêt.

Il est donc possible que le supposé intérêt du Real ait été monté de toutes pièces par Flamengo ou l’entourage de Gerson pour faire monter les enchères. Cette « ruse » aurait bien fonctionné, puisque l'OM aurait finalement décidé de revoir son offre à la hausse pour le milieu de terrain.

Gerson : Une offre revue à la hausse

Selon les informations du quotidien O Dia, l’OM a bien revu sa proposition à la hausse pour convaincre Flamengo de céder son milieu de terrain brésilien. L’offre de Marseille atteindrait désormais 23 millions d’euros, plus 5 millions de bonus. Malgré quelques difficultés, les différentes parties semblent proches de conclure un accord. La source explique que l'OM et Flamengo espèrent boucler le transfert du joueur de 24 ans d'ici vendredi.