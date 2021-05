ASSE Mercato : Debuchy fait ses adieux à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 26 mai 2021 à 02:30

Mathieu Debuchy ne jouera plus pour l’ ASSE. Son contrat n’a pas été renouvelé et il quitte le club stéphanois librement. Mais il a pris le soin de dire au revoir au club et à toutes ses composantes dans un message posté sur son Instagram.

ASSE : Debuchy remercie les supporters de Sainté

Capitaine de l’ ASSE depuis le départ à la retraite de Loïc Perrin, Mathieu Debuchy quitte à son tour le club ligérien. Son contrat expirant en juin n’a pas été reconduit. À 36 ans bientôt, le défenseur va chercher un nouveau club s’il souhaite poursuivre sa carrière. Avant de partir de l’AS Saint-Étienne, il a adressé un message d’adieu à ses coéquipiers, au staff technique, à la direction et aux supporters des Verts.

« Peuple vert, j’aimerais tout simplement vous dire MERCI... Ce fut un honneur et une fierté de porter le maillot vert… Merci pour ces trois années et demie incroyables », a écrit l’arrière latéral droit, avant de souligner : « dès mon arrivée, j’ai su que ce club mythique était fait pour moi ».

Dans ses mots de remerciements, le joueur n’a oublié personne. « Merci de votre soutien, vos mots à mon égard. Une pensée également pour l’ ASSE, tous les salariés de l’ombre des gens avec un grand cœur. Merci aux différents staffs : technique, médical, analyste vidéo, média, agents d’entretien, cuisine, sécurité... et à tous mes coéquipiers. Merci aux Présidents et aux différents coachs », a insisté Mathieu Debuchy.

Le capitaine promet de « revenir »

Pour finir, l’ancien N° 26 des Verts a « souhaité le meilleur aux Stéphanois dans les années futures, afin de retrouver au plus vite l’Europe ». « Partir la tête haute avec le sentiment du devoir accompli... Une chose est sûre, je reviendrai supporter les verts avec grand plaisir ! ALV pour toujours », a conclu Mathieu Debuchy.

Pour mémoire, Mathieu Debuchy avait signé librement à l' ASSE fin janvier 2018, en provenance d'Arsenal, en Premier League. Il a disputé 97 matchs sous le maillot stéphanois en trois ans et demi, pour 12 buts marqués et 7 passes décisives offertes.