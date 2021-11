ASSE Mercato : Nouvelles confidences sur le départ de Debuchy

Publié par Ange A. le 04 novembre 2021 à 04:05

Ancien capitaine de l’AS Saint-Étienne, Mathieu Debuchy est revenu sur son départ de l’ ASSE. Le latéral aujourd’hui à Valenciennes accable de nouveau Claude Puel, le coach des Verts.

Debuchy charge encore Puel après son départ de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne a connu un été morose cette année. La faute au manque de liquidités pour pouvoir renforcer les rangs de Claude Puel. Au final, le club ligérien n’a recruté que Juan Ignacio Ramirez comme renfort et en prêt. De même, la direction de l’ ASSE n’a pas pu opérer de grosses ventes. Elle s’est surtout contentée d’entériner les départs de joueurs cadres en fin de saison dernière. Raison pour laquelle Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet n’ont pas été prolongés. De nouveau interrogé sur son départ de Saint-Étienne, Mathieu Debuchy assure qu’il s’agissait de l’un des souhaits de Claude Puel. Le coach stéphanois ne comptait plus sur lui pour la saison à venir et le lui avait fait savoir sans détour.

Le message clair de Claude Puel à Mathieu Debuchy

Pour Mathieu Debuchy, la position de Claude Puel était radicale. Ce alors que l’arrière droit de 36 ans était même prêt à être relégué sur le banc. « On m’a convoqué 3 jours avant la fin, dans le bureau du président, avec Roland, avec le coach et Soucasse et donc le coach m’a annoncé qu’il ne comptait pas renouveler mon contrat la saison suivante. C’était un non catégorique, c’était son choix, je ne pense pas que c’était le choix du président. Mais ça a été son choix et son message rejoint ce que tu disais, c’était qu’il ne me voyait pas sur le banc parce qu’il m’aurait mis sur le banc la saison prochaine. Il disait que je n’aurais pas accepté cette position », a déclaré l’ancien capitaine de l’ ASSE sur Sainté Inside. Pour rappel, après 12 journées de Ligue 1 l’AS Saint-Étienne est bon dernier du championnat cette saison. Les appels au départ de l’entraîneur castrais ne cessent de se multiplier.