LOSC-Chelsea : Lille a-t-il des raisons de croire à la qualification ?

Publié par ALEXIS le 15 mars 2022 à 11:43

Le LOSC affronte l’ogre Chelsea, mercredi, en Ligue des Champions. L'actuel 6e de Ligue 1 a des arguments pour se qualifier selon Mathieu Debuchy.

LOSC : Mathieu Debuchy croit à l'exploit des Dogues

Battu lors du match aller, le LOSC a 2 buts à rattraper face à Chelsea. Le dernier vainqueur de la Ligue 1 accueille en effet le champion d’Europe et du monde en titre, mercredi à 21h lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. À Lille, Jocelyn Gourvennec et son équipe rêvent d’un exploit contre le club anglais en grande difficulté sur le plan extra-sportif ces derniers jours. Cela en raison des nombreuses sanctions à l’encontre du propriétaire des Blues, Roman Abramovitch, et des restrictions budgétaires imposées à la direction actuelle.

Interrogé par L’Équipe, Mathieu Debuchy, un joueur emblématique du LOSC, assure que les Lillois ont des raisons de croire à un exploit contre Chelsea. « Ils peuvent franchir ce cap », a-t-il assuré, avant de sortir les atouts des Dogues. « Ils l'ont montré en étant champions de France. Le titre de champion 2021 représente beaucoup. On ne crache pas dessus. [...] Ils ont remporté le Trophée des champions (contre le PSG, ndlr), sont sortis de la phase de groupes de la Champions League (en finissant à la 1re place, ndlr) », a rappelé l’ancien Lillois.

La consigne de l'ancien Lillois contre Chelsea

Mathieu Debuchy reconnaît certes la taille de Chelsea et regrette aussi la blessure de Renato Sanches, mais il croit que le LOSC peut renverser « cette montagne », à condition qu’il se surpasse. « C’est costaud en face. Et l'absence de Sanches va leur coûter, mais tout est possible dans le foot. Si on élève son niveau… Se surpasser, avec le coeur, l'envie, un stade plein... Ce sera très dur, mais j'y crois », a déclaré l’ancien international Tricolore.

Mathieu Debuchy a été formé à Lille entre 1993 et 2003. Il a défendu les couleurs du club nordiste entre 2003 et 2013, soit 20 ans passés au sein du club basé au Domaine de Luchin. Le LOSC reste son club de coeur et il rêve de le voir atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions.