PSG Mercato : 100M€, Camavinga, grosse précision de Rennes

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 01:00

Cet après-midi, RMC a lâché une petite bombe en annonçant qu’Eduardo Camavinga a indiqué à la direction du Stade Rennais qu’il ne comptait pas prolonger son contrat et qu’il a déjà donné sa parole au PSG en vue d’un transfert cet été. Pour le laisser filer, le club breton réclame 100 millions d’euros. Une importante précision vient d’être faite dans ce dossier.

Mercato PSG : Camavinga, Rennes dément pour le prix

À un an de la fin de son contrat, Eduardo Camavinga a pris la décision de partir du Stade Rennais. À 18 ans, l’international français veut suivre le même chemin que Kylian Mbappé en rejoignant le club phare du championnat afin de poursuivre sa progression avant de songer à une carrière à l’étranger. Le protégé de Bruno Genesio a donc décidé de s’engager prochainement avec le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, il a même déjà trouvé un accord de principe avec Nasser Al-Khelaïfi qui gère personnellement le dossier.

Seulement, si RMC évoque un montant de 100 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de Camavinga, France Bleu assure qu’il n’en est rien. La radio régionale précise en effet qu’aucun montant n’a encore été évoqué entre le PSG et le Stade Rennais pour Camavinga. Cependant, le PSG aurait un atout non négligeable dans cette affaire.

Leonardo, la clé du PSG pour Camavinga ?

France Bleu confirme toutefois que le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain sont bel et bien en contact depuis plusieurs mois pour Camavinga, mais pour l’heure, aucun montant n'a été communiqué à Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui prépare déjà sa première offre. Le média francilien ajoute même que l’excellente relation existante entre Leonardo et son homologue rennais, Florian Maurice, pourrait aider à régler facilement ce dossier. Il faut donc encore patienter avant d'être définitivement situé dans cette affaire.