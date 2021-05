Chelsea : Un ancien joueur voudrait voir Benzema au club

Publié par Chemssdine le 26 mai 2021 à 10:30

Auteurs d'une belle saison qui pourrait être encore plus glorieuse en cas de victoire en Champions League, les joueurs de Chelsea pouvaient-ils faire mieux ? Certains observateurs le pensent, et un ancien gardien du club londonien pense sincèrement qu'un attaquant de l'envergure de Karim Benzema aurait permis aux Blues de faire encore mieux.

Chelsea, une saison entre regret et exaltation

Une saison en deux parties. Deux visages, l'un frustrant sur Frank Lampard et l'autre flamboyant sur Thomas Tuchel. Une première partie de saison tellement décevante et une seconde quasi-historique, qui pourrait être encore plus belle dans les jours à venir en cas de victoire en finale de Champions League face à Manchester City. En ayant fini troisième de Premier League, les hommes du technicien allemand ont sauvé la mauvaise passe insufflée par Lampard. Mais force est de constater que tout n'est pas encore parfait notamment sur l'efficacité de l'équipe, les attaquants ayant de grandes carences à la finition. Ancien gardien des pensionnaires de Stamford Bridge, Robert Green a pointé ce manque dans le jeu londonien lors d'une interview accordée à Goal : "Chelsea crée des occasions et j'étais à Villa Park où ils ont perdu 2-1, mais ils ne transforment pas leurs chances. C'est la même chose semaine après semaine."

Robert Green veut voir Benzema à Chelsea

L'ancien portier des Blues, Robert Green, considère que les carences techniques des attaquants, généralement pointés du doigt à juste titre (Timo Werner, Olivier Giroud, Kai Havertz), ne permettent pas à leur équipe d'aller encore plus loin. Pour lui, Chelsea passera un cap avec un attaquant du niveau de Karim Benzema, qu'il adorerait voir sous la tunique bleue. "Crystal Palace est la seule fois depuis que Tuchel est arrivé où ils ont été assez efficaces. Cela a été d'environ deux buts au maximum ou des victoires 1-0. Ils ont joué face au Real Madrid et si Benzema jouait pour Chelsea, ils auraient gagné par huit buts d'écart​." Reste à voir si le Nueve voudra quitter les Merengues. Spoil alert : la mission risque d'être assez compliquée.