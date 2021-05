ASSE Mercato : Les deux priorités de Claude Puel connues

Publié par ALEXIS le 26 mai 2021 à 12:30

Les besoins prioritaires de l’ ASSE pour ce mercato estival sont bien connus. Il s’agit d’un défenseur central et d’un attaquant de pointe décisif. Plusieurs pistes sont explorées par Claude Puel, avec les moyens du bord des Stéphanois.

ASSE : Un défenseur central et un attaquant de pointe en priorité

Menacé de relégation à la mi-saison, l’ ASSE s’était fait prêter les services de Pape Abou Cissé et d'Anthony Modeste à l’hiver. Claude Puel doit maintenant trouver deux autres renforts à la place de l’arrière central de l’Olympiakos et de l’attaquant du FC Cologne, retournés dans leur club respectif. Tout comme Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen) dont l’option d’achat n’a pas été levée. Après le transfert de Wesley Fofana à Leicester City, l’AS Saint-Étienne avait tenté en vain de recruter Edgard Ié au Trabzonspor (Turquie) l'été dernier. Le défenseur portugais connaît bien la Ligue 1, car il a joué au LOSC et au FC Nantes. Le manager général des Verts pourrait relancer la piste menant vers le Portugais cet été.

Parmi les noms associés au club ligérien en ce moment, il y a celui d'Andreaw Gravillon. Ce dernier est un joueur indésirable de l’Inter Milan. Pour preuve, il a déjà fait l’objet de quatre prêts consécutifs au Delfino Pescara, à l’US Sassuolo, à Ascoli Calcio et au FC Lorient cette saison. Le défenseur central français de 23 ans cote 5 M€ sur le marché. But Football Club confirme que l’ ASSE a également des vues sur Cédric Hountondji (27 ans) de Clermont Foot. La valeur marchande du Franco-Béninois est estimée à moins d’un million d’euros. Ce qui est une bonne nouvelle pour les Verts sans grands moyens pour recruter. Et ce n’est pas tout pour le poste de défenseur central.

Grosse concurrence pour Ismaël Doukouré

La rumeur du pré-mercato évoque également l’intérêt de Claude Puel pour le jeune et prometteur Ismaël Doukouré de Valenciennes FC (Ligue 2). Sur ce coup, l’ ASSE a une très forte concurrence. L’OM, le RC Strasbourg, l’OL, le LOSC, l’OGC Nice et le Stade Rennais sont intéressés par le joueur de 17 ans. À l’étranger, le FC Barcelone, Leicester City, Arsenal et Everton sont sur les rangs pour Ismaël Doukouré d’après la source. En effet, si la pépite du VAFC ne choisit pas le projet sportif stéphanois, afin de progresser dans un club où il jouerait plus et avec un coach qui fait confiance aux jeunes talents, Sainté a peu de chance de l'attirer, surtout face aux gros concurrents européens.

Sandro Ramirez et Kolo Muani visés

Sur le plan offensif, le nom de Sandro Ramirez (25 ans) circule à Saint-Étienne. Ce dernier est un attaquant espagnol formé au FC Barcelone, mais évoluant à Huesca depuis octobre 2020. En Ligue 1, Claude Puel lorgne le buteur du FC Nantes, Randal Kolo Muani (auteur de 9 buts et 8 passes décisives cette saison). L’avant-centre de 22 ans n’a plus qu’un an de contrat chez les Canaris et son prix est de 7 M€. Julien Célestine de Rodez Aveyron (Ligue 2) est également annoncé sur la liste des l’ ASSE. Sainté a aussi les yeux en Turquie où le jeune attaquant du Trabzonspor, Bathuan Kör plaît au staff technique stéphanois.