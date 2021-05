OM Mercato : Milik lâche une réponse étourdissante au PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 15:00

À la recherche d’un attaquant pour oublier le flop Mauro Icardi, le PSG a inscrit le nom d’Arkadiusz Milik sur la liste des joueurs à recruter lors du prochain mercato estival. Alors que son avenir alimente toutes les causeries sur la Canebière, le buteur de 27 ans s’est fendu d’un message énigmatique sur les réseaux sociaux.

Mercato OM : Arkadiusz Milik prêt à claquer la porte cet été ?

Prêté avec option d’achat par le SSC Naples, lors du mercato hivernal, Arkadiusz Milik fait déjà parler de lui à l’Olympique de Marseille. Avec 10 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues, l’international polonais a prouvé qu’il est le grand attaquant attendu à Marseille depuis l’avènement de Frank McCourt à la tête du club. Et bien évidemment, les performances de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam attirent les convoitises. En France, le Paris Saint-Germain, qui aimerait se débarrasser de Mauro Icardi cet été, aimerait bien l’avoir dans son effectif en vue de la saison prochaine.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, s’est même déjà rapproché de l’entourage de Milik pour prendre la température. La Juventus Turin et d’autres grands clubs européens sont également cités sur les rangs pour le compatriote de Robert Lewandowski. Pendant ce temps et alors que sa prise de parole est attendue afin de trancher sur son avenir, Arkadiusz Milik préfère les réseaux sociaux. En effet, via son compte Instagram, le protégé de Jorge Sampaoli a livré un message bien étrange qui s’apparente à un adieu à ses coéquipiers et aux supporters marseillais.

« Dès mon arrivée ici en janvier, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j’ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs, 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, les clubs et surtout les supporters qui m’ont fait me sentir chez moi. Allez l’OM », a écrit le natif de Tychy. Un message d’adieu ou des remerciements aux supporters pour l’accueil qu’il a reçu à l’OM ?

Le clan Arkadiusz Milik calme tout le monde

Si Milik a jeté un énorme froid sur son avenir à l’Olympique de Marseille après son message, son entourage est sorti du silence pour apporter une précision sur ses intentions. Approché par le quotidien régional La Provence, un proche du Polonais a calmé tout le monde concernant le futur du joueur.

« Il est très très bien à l’OM et maintenant il se concentre uniquement sur le Championnat d’Europe. Il n’y a aucune nouvelle et rien ne se passe », a expliqué le clan Milik. Autrement dit, le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, l’Atlético de Madrid et tous les autres courtisans de Milik vont devoir patienter jusqu’à la fin de l’Euro avant d’être fixés.

Affaire à suivre…