PSG Mercato : Cristiano Ronaldo, Leonardo est passé à l’action

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 16:00

Annoncé sur le départ du côté de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo pourrait débarquer au PSG lors du prochain mercato estival. Sur demande du Qatar, Leonardo serait déjà passé à l’offensive dans ce dossier.

Le PSG a sondé Cristiano Ronaldo

Si Kylian Mbappé venait effectivement à rejoindre le Real Madrid, le mercato du Paris Saint-Germain serait totalement bouleversé. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devraient alors frapper un gros coup et trouver un attaquant capable de remplacer l’international français de 22 ans. Et si les noms de Lionel Messi, en fin de contrat au Barça, et Mohamed Salah, lié à Liverpool jusqu’en 2023, sont cités depuis plusieurs semaines déjà, le PSG pourrait finalement porter son choix sur Cristiano Ronaldo.

D’ailleurs, le quintuple Ballon d’Or « a été sondé » par le directeur sportif du Paris Saint-Germain selon les informations du journal Le Parisien. Une tendance confirmée ce mercredi par le média OK Diario qui assure que Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo, s’active pour préparer son transfert, et visiblement, le vice-champion de France est aujourd’hui la destination la plus sérieuse pour accueillir la star de la Juventus Turin. En Italie, l’information reçoit aussi un écho favorable avec un nouvel élément qui fait du PSG le favori pour accueillir le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

Le PSG désormais en roue libre pour Cristiano Ronaldo ?

Selon les renseignements recueillis ces dernières heures par le quotidien La Gazzetta dello Sport, avec la prolongation de l'international uruguayen Edinson Cavani (34 ans) et l’arrivée probable de Harry Kane (Tottenham), Manchester United, qui était le choix numéro 1 de CR7, n’est plus en course pour sa signature. Alors qu’il est bien décidé à quitter la Juve lors du prochain mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait ainsi rejoindre les rangs de l’effectif parisien en cas de départ de Mbappé.

Affaire à suivre…