OL Mercato : Un Brésilien vers la porte de sortie à Lyon

Publié par ALEXIS le 27 mai 2021 à 21:00

Non qualifié pour la Ligue des champions, l’ OL pourrait transférer quelques joueurs pendant le mercato estival. Ayant des envies d’ailleurs, Thiago Mendes fait partie des joueurs mis sur le marché.

OL : Juninho confirme l'envie de départ de Thiago Mendes

Thiago Mendes veut quitter l’ OL cet été, après seulement deux saisons au sein de l’équipe rhodanienne. Il a fait part de son désir d’aller voir ailleurs aux dirigeants des Gones. Cela a été confirmé par Juninho sur la télévision du club. « Peut-être que l'idéal est qu'il parte. Thiago aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui », a confié le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain est certes sous contrat jusqu’en juin 2023, mais Juninho n’a pas du tout l’intention de lui fermer la porte de sortie. « Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter », a-t-il annoncé. Transféré du LOSC en juilet 2019 à 22 M€ hors bonus, Thiago Mendes vaut 18 M€ sur le marché selon l'estimation de Transfermarkt.

Le Brésilien transféré en Chine ?

D’après la rumeur du pré-mercato, le joueur de 29 ans pourrait rejoindre Shandong Luneng dans le championnat de Chine. L'équipe du Mont Tai avait tenté de recruter le milieu défensif de l’OL à l’hiver, mais les décideurs lyonnais n’avaient pas cédé à la proposition estimée à 10 M€ des Chinois. Thiago Mendes a connu une première saison (2019-2020) compliquée à l’ OL. Il avait même été tancé par Jean-Michel Aulas. Le président avait exigé plus d'engagement de la part des joueurs transférés à Lyon à coût de dizaines de millions d’euros, afin de justifier le montant colossal investi pour les recruter. Il parlait ainsi du Brésilien, mais également de Jeff Reine Adélaïde recruté au Angers SCO à 25 M€ hors bonus. Cette saison, Thiago Mendes a disputé 35 matchs, dont 32 en Ligue 1, pour seulement 2 passes décisives.