OL : Même un détracteur d’Aulas allume Rudi Garcia

Publié par ALEXIS le 26 mai 2021 à 17:00

C’est l’escalade d’attaques à l’ OL entre Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas et le clan Juninho depuis que l’entraîneur des Gones a été remercié. Daniel Riolo, connu comme un détracteur du président du club rhodanien, s’est également mêlé à la polémique.

OL : Riolo, « Rudi Garcia est un coach qui n’assume jamais rien »

Rudi Garcia en veut terriblement à Juninho qui lui a mis des bâtons dans les roues à l’ OL, selon les révélations de l'ex-coach du club de Jean-Michel Aulas. Dans une interview dans L’Équipe, l’entraîneur libéré par l’Olympique Lyonnais a réglé ses comptes avec le directeur sportif, juste après son départ de Lyon. Il a accusé ce dernier d’avoir tenté de lui imposer les Brésiliens de son effectif au poste de titulaire. Le patron de l’ OL a immédiatement réagi dans un message cinglant sur Twitter pour recadrer Rudi Garcia. « Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. Que de mauvaises excuses de sa part […]. Juni a tout notre soutien », a écrit Jean-Michel Aulas.

Dans son commentaire sur la polémique entre le technicien de 57 ans et son ancien club, Daniel Riolo s’est rangé du côté des Lyonnais. Il estime que Rudi Garcia a pour habitude de fuire ses responsabilités. "Je ne sais pas si ça date de la Roma, mais c’est un coach qui n’assume rien. Il n’assume jamais rien. Il se défausse toujours sur les autres. Ce n’est jamais de sa faute", a-t-il lâché sur RMC. "À travers ses conférences de presse ubuesques, complètement délirantes, où c’était "si on n’avait pas pris trois buts, on gagnait le match", "s’il n’y avait pas trois équipes devant nous, on ne serait pas quatrièmes". Ce genre de phrases qui ont fini par me faire marrer tellement elles étaient folles, qu’est-ce qu’il y a vraiment derrière ? Je ne suis pas le responsable", a martelé le chroniqueur sportif.

Le coach n'est pas le seul responsable

Toutefois, Daniel Riolo a indiqué que Rudi Garcia n’est pas le seul responsable de la 4e place de l’ OL en Ligue 1. "Il ne faudra pas tout lui mettre sur le dos, parce que dans une entreprise, il y a des parcelles de pouvoir qui sont distribuées, dont celle qui incombe à l’entraîneur", a-t-il souligné. Rappelons que Rudi Garcia avait conduit Lyon jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions et en finale de la coupe de la Ligue, en 2020. Absent en coupe d'Europe cette saison, le club va disputer la Ligue Europa la saison prochaine, pour avoir terminé le championnat au pied du podium.