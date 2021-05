ASSE Mercato : Du nouveau dans le dossier Romain Hamouma

Publié par Ange A. le 28 mai 2021 à 09:30

Contrairement à Debuchy et Monnet-Paquet, Romain Hamouma a encore des chances de rester à l’AS Saint-Étienne. L’attaquant de 34 ans discuterait en effet d’une prolongation de son contrat avec l’ASSE.

Vers une prolongation de Romain Hamouma à l’ASSE ?

Coach de l’AS Saint-Étienne depuis octobre 2019, Claude Puel a mis l’accent sur la promotion des jeunes issus du centre. Plusieurs cadres et gros salaires de l’effectif stéphanois ont payé les frais de la politique du technicien castrais. Après les Yann M’Vila, Stéphane Ruffier et autres Franck Honorat, c’est au tour de Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet de prendre la porte. Les deux trentenaires vont quitter l’ASSE au terme de leurs contrats. Également en fin de bail dans le Forez, Romain Hamouma pourrait avoir la chance d’être prolongé. But Football assure d’ailleurs que l’avant-centre de 34 ans est en négociations pour un nouveau contrat chez les Verts.

Un couac dans les discussions avec Sainté

Mais comme le révèle le média spécialisé, Romain Hamouma discute de façon informelle avec l’AS Saint-Étienne. L’attaquant n’aurait toujours pas reçu de proposition écrite. Ce qui jette un froid sur l’issue des négociations avec le club ligérien. En attendant une offre des Verts, le meilleur buteur du club au XXIe siècle a déjà reçu celle d’un rival de Ligue 1. L’Équipe révélait notamment un intérêt du FC Lorient pour le buteur stéphanois. Celui-ci disposerait d’une proposition du club Morbihan. Outre Lorient, l’avant-centre serait également sur les tablettes de l’OGC Nice et du RC Strasbourg. Reste plus qu’à savoir où l’ancien Caennais va poursuivre sa carrière. Réponse d’ici le 30 juin, date d’expiration de son contrat actuel avec Saint-Étienne.