ASSE Mercato : 4 nouvelles signatures après Green et Moueffek

Claude Puel ne perd pas de temps avec les jeunes joueurs prometteurs de l’ ASSE. Quatre d’entre eux ont signé leur premier contrat professionnel, ce vendredi.

ASSE : 4 joueurs de l'académie passent pro

L’ ASSE a prolongé les contrats d’Etienne Green, Saïdou Sow et Aïmen Moueffek cette semaine. Ces trois joueurs ont été lancés en Ligue 1 cette saison. Quatre autres joueurs issus du centre de formation du club ligérien, et qui se sont fait remarquer grâce à leurs performances avec l’équipe réserve, ont été promus : Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux et Ahmed Sidibé. Ils ont signé leur premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne et sont désormais à la disposition de Claude Puel.

« Arrivé à l' ASSE en 2016 en provenance du Cannet-Rocheville, Louka Aymar (20 ans) s'est affirmé comme un milieu de terrain relayeur doté d'une bonne lecture du jeu. Âgé de 18 ans et issu du centre de formation du football de Paris, Abdoulaye Bakayoko est un défenseur central qui excelle dans les duels. Stevens Leleux (20 ans) a joué sous le maillot de l' AS Saint-Étienne dans toutes les catégories de jeunes depuis son entrée à l'école de foot et s'est imposé comme un défenseur polyvalent. Enfin, Ahmed Sidibé,19 ans, issu lui aussi du centre de formation du football de Paris, est un milieu de terrain récupérateur en constante progression », ont fait savoir les Verts sur les néo-professionnels.

Laurent Huard justifie la promotion de ces pépites

Responsable technique du centre de formation, Laurent Huard a justifié la promotion de ces quatre pépites stéphanoises. « Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux et Ahmed Sidibé sont des joueurs qu'on espère voir frapper plus souvent à la porte de l'entraînement du groupe professionnel la saison prochaine. Louka a besoin de retrouver ses capacités athlétiques après une longue indisponibilité et doit continuer à s'appuyer sur son intelligence de jeu pour franchir des paliers. Stevens a une bonne technique et un sens de l'anticipation développé, mais il faut qu'il devienne plus constant dans les efforts. Abdoulaye a l'âme d'un défenseur. Il doit encore gagner en concentration et progresser dans la relance. Ahmed est en train de passer des caps. Il sera plus performant en continuant à travailler le jeu vers l'avant », a-t-il commenté.