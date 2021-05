ASSE Mercato : Après Green et Sow, nouvelle signature à Sainté

Publié par ALEXIS le 27 mai 2021 à 15:30

Claude Puel, manager général de l' ASSE, continue de renforcer le contrat des jeunes joueurs de son équipe. Après Etienne Green et Saïdou Sow, le club ligérien a offert un nouveau contrat à Aïmen Moueffek.

L' ASSE prolonge le contrat d'Aïmen Moueffek

La priorité de l’ ASSE pendant le prochain mercato estival est le recrutement d’un attaquant de pointe et d’un défenseur central. En attendant l’ouverture officielle du marché des transferts, le coach des Stéphanois consolide le contrat des jeunes joueurs formés à l’AS Saint-Étienne, et autour de qui il a construit son nouveau projet. C’est le cas Aïmen Moueffek. Ce dernier a signé un nouveau bail, ce jeudi, alors que son contrat initial expirait en juin 2022. « Après Etienne Green (20 ans) et Saïdou Sow (18 ans), Aïmen Moueffek est devenu, ce jeudi, le troisième joueur du groupe professionnel à prolonger son contrat avec l' ASSE. Le club montre ainsi une réelle volonté de construire son futur avec les meilleurs éléments de son centre de formation », ont communiqué les Verts.

Le jeune milieu de terrain de Sainté se réjouit

La pépite stéphanoise n'a pas caché sa grande joie de poursuivre l'aventure en famille. « Je suis très attaché à l’AS Saint-Étienne. Ce club représente un peu ma deuxième maison. C’est une fierté d’avoir gravi tous les échelons de l’école de foot au groupe pro. Je ne me vois pas ailleurs qu’à l’ ASSE. C’était important pour moi de rester près de ma famille, car elle a toujours énormément compté dans ma progression », a déclaré le milieu de terrain de 20 ans. Claude Puel, lui, est « très heureux qu’Aïmen Moueffek poursuive sa progression à l’AS Saint-Étienne et s’inscrive dans le développement du projet sportif du club ». Le natif de Vienne a disputé 19 matchs en Ligue 1 cette saison et a été titulaire 6 fois. Il a également joué un match de coupe de France.