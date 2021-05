PSG Mercato : Pochettino, une première décision du Qatar tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 22:00

Personne au PSG ne sait si Mauricio Pochettino sera encore sur le banc la saison prochaine. À Doha, l’Émir Tamim Bin Hamad Al-Thani, propriétaire du club de la capitale, a déjà arrêté une première décision sur l’avenir de l’entraîneur argentin.

Sauf grosse indemnité, le PSG ne lâchera pas Pochettino

« Personne ne peut être certain que l’Argentin sera encore le coach du PSG le 5 juillet, date de reprise de l’entraînement. Le PSG dément et l’entraîneur, lui, laisse dire. Selon nos informations, les Spurs du président Daniel Levy et l’Argentin discutent bien d’un éventuel retour à Londres. Le technicien ne ferme pas la porte à cette idée. Il serait déçu de ses cinq premiers mois dans la capitale, avec en particulier une relation tourmentée avec Leonardo. Au club, aucun joueur n’a été averti d’un départ par l’intéressé lui-même ou par la voix d’un membre de l’état-major », a expliqué le journal Le Parisien dans son édition du jour.

S’il tient absolument à rapatrier Mauricio Pochettino, Daniel Levy, le président de Tottenham, va devoir passer à la caisse puisque le PSG n’a aucunement l’intention de se séparer de son entraîneur. L’Émir du Qatar en personne est clair sur le sujet.

Mercato PSG : Tottenham prêt à payer pour Pochettino ?

D’après les informations du journal The Sun, premier média à avoir évoqué un retour de l’entraîneur du PSG à Tottenham, on « se rapproche d’un retour sensationnel de Mauricio Pochettino » chez les Spurs. Sous le feu des critiques, le président du club londonien, Daniel Levy, est convaincu qu’après « de longues discussions cette semaine » avec l’Argentin de 49 ans, il touche au bout de ce coup sensationnel. Conscient que le Paris SG n’acceptera pas de laisser filer si facilement Pochettino, Daniel Levy « est prêt à payer une somme substantielle » à Nasser Al-Khelaïfi pour boucler ce dossier.

D'ailleurs, trop soucieux de son image, Tamim Bin Hamad Al-Thani demande même une importante indemnité pour son entraîneur qui perçoit 900 000 euros brut par mois. Selon le tabloïd britannique, déloger Pochettino du PSG, devrait coûter jusqu’à 25 millions d’euros ou plus à Tottenham.

Affaire à suivre…