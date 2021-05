PSG Mercato: Pochettino, Tottenham, la réaction du Paris SG tombe

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2021 à 02:30

Depuis mardi et les révélations fracassantes du journal anglais The Sun, l’idée d’un retour de Mauricio Pochettino à Tottenham enflamme la toile. Le PSG est sorti du silence sur l’avenir de son entraîneur.

Pochettino en contact avec Tottenham ?

Si au sein de la direction du Paris Saint-Germain et dans l’entourage de l’entraîneur argentin on assure qu’il n’y a aucun doute sur l’avenir de Mauricio Pochettino, en Angleterre la donne est tout autre. D’après les informations relayées par plusieurs médias anglais et italiens, « les Spurs du président Daniel Levy et l’Argentin discutent bien d’un éventuel retour à Londres. Le technicien ne ferme pas la porte à cette idée. »

Le Sun va même plus loin en révélant que Mauricio Pochettino« est déçu de ses cinq premiers mois dans la capitale, avec en particulier une relation tourmentée avec Leonardo. Au club, aucun joueur n’a été averti d’un départ par l’intéressé lui-même ou par la voix d’un membre de l’état-major. » Alors que les rumeurs autour de son entraîneur continuent d’alimenter les conversations, la direction du PSG a fait une mise au point brève, mais franche sur ce dossier.

Le PSG calme tout le monde pour Pochettino

En effet, l’AFP annonce ce vendredi qu’il n’y a rien de sérieux à propos d’un éventuel retour de Pochettino à Tottenham selon une source proche de la haute direction du Paris Saint-Germain. « Il n’y a rien », a répondu cette source interne qui a précisé à l’agence de presse que le club londonien ait envie de faire revenir son ancien entraîneur au vu des résultats des Spurs depuis l’été 2019 et son départ. Sous contrat jusqu’en 2022 avec une année supplémentaire en option, Pochettino est bien installé au PSG et encore loin d’un départ.

Suffisant pour calmer les spéculations ? Pas vraiment puisqu’en Espagne, le quotidien AS indique que le nom du successeur de Thomas Tuchel figure également sur les fiches de Florentino Pérez afin de prendre la place de Zinedine Zidane au Real Madrid.