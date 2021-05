PSG Mercato : Sergio Ramos, énorme revirement au Real Madrid ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2021 à 10:00

En fin de contrat au Real Madrid et non encore prolongé, Sergio Ramos est annoncé tout proche d’une signature avec le PSG. Mais en Espagne, l’avenir du défenseur central madrilène pourrait tourner tout autrement.

Sergio Ramos finalement prêt à prolonger avec le Real ?

Récemment, un journaliste qatari a annoncé que l’affaire était dite entre Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, le légendaire capitaine du Real Madrid va donc évoluer sous le maillot rouge et bleu la saison prochaine. Les négociations ont été entamées il y a quelques mois par l'intermédiaire de René, frère et agent du joueur de 35 ans, ainsi que Leonardo. Depuis le transfert de Sergio Rico du FC Séville au PSG l’été passé, les deux hommes ont gardé d’excellentes relations.

Le champion du monde 2010 étant chaud à l’idée de rejoindre le groupe de Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi est prêt à lui offrir un contrat de deux ans avec une saison supplémentaire en option, ainsi qu’une belle prime à la signature. Ne songeant pas encore à la retraite, Sergio Ramos se dirige donc vers une arrivée fracassante à Paris. Pas vraiment selon la presse espagnole.

Le Real Madrid a fait la meilleure offre à Sergio Ramos

Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain, l’avenir de Sergio Ramos prend forme du côté de Madrid. D’après les renseignements de la chaîne La Cuatro, Ramos ne dispose pas à ce jour d’une proposition de contrat meilleure, sportivement comme financièrement, que celle transmise par la direction du Real Madrid. Écarté par Luis Enrique, le sélectionneur de l’Espagne, l’ancien défenseur du FC Séville n’ira pas à l’Euro et songe sérieusement à profiter de ses vacances pour régler son avenir avec les Merengues. Arrivé en 2005 en provenance de Séville, le natif de Camas devrait donc poursuivre son aventure avec le vice-champion de Liga.

Une grande désillusion pour le PSG.