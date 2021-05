PSG Mercato : Officiel, le Barça annonce sa décision pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2021 à 05:30

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore renouvelé son engagement avec le Barça et le PSG tente de le convaincre de rejoindre la Ligue 1 cet été. Par la voix de son président, le club espagnol a fait le point sur la situation de son attaquant de 33 ans.

Laporta annonce la couleur pour Lionel Messi !

Joan Laporta va-t-il tenir sa promesse de campagne en gardant Lionel Messi au FC Barcelone pour les années à venir ? Alors que les rumeurs se multiplient au sujet de l’avenir de l’international argentin, qui est en fin de contrat, le nouveau patron du club espagnol a fait une sortie fracassante sur le dossier. Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Laporta a ouvertement annoncé que ses négociations pour la prolongation de Messi avancent dans le bon sens et que les Blaugranas mettront tout en oeuvre pour conserver le septuple Ballon d’Or.

« Les négociations pour le nouveau contrat de Messi se déroulent bien, mais rien n’est encore fait. Nous devons continuer à travailler. Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, sera à la hauteur des attentes. La relation est bonne et nous avons le sentiment que nous préparons tout ce qui est nécessaire pour que Leo continue avec nous », a déclaré l’avocat espagnol dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Avant d’ajouter : « Avant il y avait un président qui l'a déçu et maintenant je suis là, je veux qu’il reste, je lui dis et je lui montre. Leo veut que le Barça voit grand. Quand on parle d'équipe compétitive, il faut le prouver. Motivation. Exigence. Et avec moi, il l’a. »

PSG Mercato : Messi va trancher après la Copa America

De son côté, Messi n’a encore rien annoncé. D’ailleurs, un média argentin, Olé, a récemment révélé que le natif de Rosario ne compte pas se pencher sur son avenir avant la fin de la Copa America qui se déroulera en Argentine du 11 juin au 10 juillet 2021. Outre le Paris Saint-Germain, Manchester City est aussi annoncé sur les rangs pour l’ancien protégé de Pep Guardiola, actuel coach des Citizens. Toutefois, l’arrivée déjà bouclée de Sergio Agüero au Barça donne une avance notable au club culé pour une éventuelle signature de Messi.

Le capitaine barcelonais n’ayant jamais caché son envie d’évoluer au quotidien dans la même équipe que son compatriote qui vient de mettre fin à son aventure avec Manchester City.