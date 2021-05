OM Mercato : Braderie en vue pour un indésirable à 12 M€

Publié par Ange A. le 29 mai 2021 à 03:30

Prêté en Allemagne depuis l’hiver, Nemanja Radonjic ne devrait pas revenir à l’ OM. Le Hertha Berlin souhaite recruter l’attaquant serbe mais pas au tarif fixé par Marseille.

Un aller-sans retour de l’ OM pour Radonjic ?

Recruté en provenance de l’Étoile de Belgrade en 2018, Nemanja Radonjic n’a pas répondu aux attentes placées en lui. Prêté depuis février au Hertha Berlin, l’ailier serbe fait aujourd’hui partie des joueurs dont l’ OM espère se séparer. La direction du club phocéen souhaite renflouer ses caisses en cédant quelques éléments, ceci afin de compenser les départs des joueurs libres. C’est dans ce sens que l’attaquant de 25 ans a été prêté avec option d’achat au pensionnaire de Bundesliga. Après des débuts compliqués en Allemagne, Radonjic a fini par convaincre le club allemand de le conserver. Mais comme l’indique la presse locale, le 14e de Bundesliga ne compte pas lever l’indemnité de son transfert à hauteur de 12 millions d’euros. Il s’agit d’ailleurs du montant déboursé par l’Olympique de Marseille pour recruter l’international serbe (22 sélections/4 buts).

Radonjic vendu au rabais par Marseille ?

Kicker révèle en effet que le Hertha Berlin compte transmettre une offre inférieure à l’Olympique de Marseille. En Allemagne, Nemanja Radonjic s’est révélé décisif lors des cinq dernières journées de championnat. Il termine sa pige allemande avec un but et deux passes décisives au compteur. Avec un pareil bilan, le Hertha ne compte pas faire de folie pour retenir le joueur encore sous contrat avec l’ OM. Il est lié au club provençal jusqu’en 2023. Reste maintenant à savoir si l’offre de Berlin satisfera la direction de Marseille. Laquelle a décidé de se séparer du Serbe après sa première moitié de saison décevante. Avant de rejoindre la capitale allemande, il a disputé 15 matchs avec le club phocéen pour deux buts et une passe décisive.