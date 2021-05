OM Mercato : Le gros budget mercato de Longoria dévoilé

Publié par Timothée Jean le 28 mai 2021 à 13:30

Cinquième de Ligue 1 au terme de la saison, l' OM disputera la prochaine Ligue Europa. Et les Marseillais comptent réaliser un mercato estival à la hauteur de leurs ambitions. Le président Pablo Longoria disposera d'un gros budget de recrutement cet été.

OM : Longoria aura un budget de 80 M€ pour recruter cet été

L'été devrait être assez compliqué pour les clubs de Ligue 1, mais un club de l’élite risque de faire parler de lui lors de ce mercato estival. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l’Olympique de Marseille devrait être assez actif sur le marché des transferts. Selon les révélations de Mohamed Bouhafsi, le propriétaire de l' OM, Franck McCourt, a prévu de mettre la main à la poche pour permettre à son club d’être plus ambitieux la saison prochaine.

Le journaliste explique que les Marseillais auront un budget d’environ 80 millions d'euros pour se renforcer cet été. Le président Pablo Longoria disposera donc d’une enveloppe conséquente au vu du contexte actuel pour faire ses emplettes. « McCourt a envie de remettre de l’argent pour relancer le club. Il va remettre au pot et il y aura aussi des ventes avec Kamara et Caleta-Car. Benedetto, Thauvin et Germain qui partent, la masse salariale et les amortissements descendent, et cela va permettre à l’OM de faire des choses intéressantes. Sur les montants, c’est entre 60 et 80 M€, et il y a beaucoup de supporters, à Bordeaux et à Saint-Étienne, qui aimeraient avoir Frank McCourt », a indiqué le journaliste de RMC lors de son passage sur le Live de Philousports sur Twitch.

OM : Des recrues de taille attendues

Cette enveloppe conséquente, plus les possibles ventes de joueurs, tels que Boubacar Kamara, devraient permettre à l’ OM d’être très actif lors du mercato estival. En coulisses, Pablo Longoria s’active déjà pour boucler les dossiers prioritaires. Le cadre marseillais, Alvaro Gonzalez, a récemment prolongé et les dirigeants marseillais ont entamé les négociations pour conserver Pol Lirola et Arkadiusz Milik.

Au niveau des arrivées, la signature du milieu de terrain de Flamengo, Gerson, est aussi attendue. La piste menant à Arturo Vidal n’aurait pas vraiment été étudiée par les Marseillais, mais avec un tel budget de recrutement, l’ OM peut rêver d'attirer au moins un joueur de ce calibre lors de ce mercato.