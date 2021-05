PSG Mercato : Une star à 50M€ fait une grosse mise au point !

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2021 à 19:30

Si Nasser Al-Khelaïfi compte profiter du mercato estival à venir pour améliorer l’équipe du PSG. Leonardo va devoir vendre afin d’accroitre le budget recrutement fixé à 70 millions d’euros. Mais une star du club parisien annoncée sur le départ a fait une sortie qui pourrait compliquer les affaires du directeur sportif.

Un joueur de Pochettino a demandé un bon de sortie

Recruté l’été passé contre un chèque de 50 millions d’euros, après un prêt de l’Inter Milan, Mauro Icardi ne semble plus vraiment à son aise au Paris Saint-Germain. Selon les indiscrétions de nos confrères de Foot Mercato, l’international argentin « ne se sent pas assez aimé et respecté, notamment par Mauricio Pochettino. L’un des représentants du joueur avec Wanda Nara, Gabriele Giuffrida, a rencontré il y a quelques jours Leonardo pour évoquer l’avenir de Mauro Icardi. Giuffrida a indiqué au directeur sportif brésilien du PSG les envies d’ailleurs du N°9 parisien. »

L’épouse et agent du joueur de 28 ans travaille sur son retour en Italie. En parallèle, Gabriele Giuffrida sonde aussi le marché anglais. De son côté, la direction du Paris Saint-Germain, elle, se dit ouverte à « écouter toute offre satisfaisante », selon le média sportif. Cependant, le principal concerné semble avoir d’autres plans pour son avenir.

Mercato PSG : Mauro Icardi annonce la couleur pour son avenir

D’après La Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes, le représentant de Cristiano Ronaldo, a proposé les services de l’attaquant de la Juventus Turin au PSG. La Vieille Dame étant toujours intéressée par Mauro Icardi, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pourraient inclure Icardi dans la transaction afin de récupérer Cristiano Ronaldo. Si l’avenir de Mauro Icardi semble s’écrire loin de la capitale française cet été, l'attaquant lui ne confirme pas la tendance évoquée par la presse.

« Il y a beaucoup de fausses informations. Ma famille et moi, nous sommes très heureux à Paris et il me reste encore beaucoup d'années de contrat. C'est une fierté de voir que d'autres équipes s'intéressent à moi, mais mon présent et mon futur sont à Paris », a écrit l'ancien capitaine de l'Inter Milan. Pour l'Argentin, toutes les informations qui circulent sur son compte sont donc de simples « fake news ».

Reste toutefois à savoir si le Paris SG partage cette opinion du joueur.