OM Mercato : 40 M€, un joli chèque déjà promis à Longoria ?

Publié par Ange A. le 30 mai 2021 à 09:00

L’Olympique de Marseille va perdre de nombreux éléments à partir du 30 juin prochain. Pablo Longoria espère notamment un gros chèque afin de renforcer ses moyens pour le mercato estival.

Une importante vague de départs attendue à l’OM cet été

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l’Olympique de Marseille va disputer cette compétition avec un effectif remanié. La saison terminée et avec le mercato estival en approche, plusieurs joueurs vont quitter l’ OM cet été. Des éléments en fin de contrat comme Thauvin, Germain, Nagatomo, Ntcham, Pelé et autres Rocchia vont quitter la Canebière. À un an de l’expiration de son contrat, le Japonais Hiroki Sakai a déjà annoncé son départ de Marseille. Il devrait retourner au bercail chez les Urawa Red Diamonds. Afin de renflouer les caisses du club, Pablo Longoria entend boucler quelques jolies ventes. Le président marseillais espère notamment céder un crack à hauteur de 40 millions d’euros.

Une grosse vente en vue pour Longoria

D’après les informations de Mohamed Bouhafsi, Pablo Longoria attend un gros chèque suite à la vente de Boubacar Kamara. « J’avais donné un chiffre ces dernières semaines, j’avais dit que Kamara était valorisé par l’Olympique de Marseille à 40 millions, parce que l’ OM aimerait en récupérer 40 […] L’OM en demande 40, peut-être que ça partira à 32 millions, 30 millions… Je pense que l’OM sera assez dur pour Kamara », a prévenu le journaliste de RMC Sport. Encore sous contrat jusqu’en 2022, le minot marseillais semble déjà avoir tourné la page phocéenne. Lors d’une récente conférence de presse, le milieu de terrain indiquait notamment qu’il était « prêt à aller n’importe où ». Reste plus qu’à attendre quelle couleur il défendra la saison prochaine.