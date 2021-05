ASSE Mercato : Un jeune met la pression pour son avenir

Publié par Ange A. le 31 mai 2021 à 05:30

De retour d’un prêt en Turquie, Alexandro Katranis a exprimé un souhait fort pour son avenir avec l’ ASSE. Le jeune arrière gauche ouvre même la porte à un départ de Saint-Étienne.

Alexandros Katranis affiche un souhait avec l’ ASSE

Barré par la concurrence à son poste, Alexandros Katranis a de nouveau évolué loin de l’AS Saint-Étienne cette saison. Le latéral gauche était prêté en Turquie du côté de Hatayspor. Le défenseur grec se satisfait du temps de jeu dont il a bénéficié avec la formation de Super Lig. Il a disputé 24 matchs en Turquie, dont 19 en tant que titulaire. Une expérience qu’il n’est pas prêt d’oublier. « L’équipe m’a aidé à m’améliorer. Je suis en bien meilleure forme depuis l’été dernier. Quand j’étais en Grèce, on mettait en avant mes qualités de bon défenseur mais on s’interrogeait sur mon apport offensif. J’ai progressé dans ce domaine. J’ai marqué un but, j’ai délivré quatre passes décisives », a déclaré Katranis à Sport24. De retour à l’ ASSE, le Grec a envoyé un message clair à Claude Puel.

Un nouveau départ en vue pour Katranis ?

Alexandros Katranis est las d’attendre son heure de gloire en équipe première. Il souhaite désormais avoir une place chez les A après une belle pige avec Hatayspor. Le cas échéant, le latéral ouvre la voie un départ de Saint-Étienne cet été. « Je ne sais pas où je serai la saison prochaine mais je peux dire que je ne resterai pas à Hatayspor. Je suis encore sous contrat avec Saint-Étienne jusqu’en 2022 […] Chaque été ils disent que j’irai en équipe A ou en équipe B et finalement je pars […] Mais prendre le risque de rester pour jouer zéro, deux ou cinq matches alors que je sors d’une saison à 22 matchs… », a prévenu le défenseur de 23 ans. Reste maintenant à savoir si cette sortie va l’aider à obtenir les grâces de Claude Puel.