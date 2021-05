Real Madrid Mercato : Zidane règle ses comptes avec Pérez !

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2021 à 12:00

Dans une lettre publiée dans les colonnes du journal AS, Zinédine Zidane a dévoilé les raisons de son départ du Real Madrid. L’entraîneur démissionnaire en a profité pour lâcher ses vérités aux dirigeants madrilènes.

Real Madrid : Zidane dévoile les raisons de son départ

Muet depuis l’officialisation de son départ du Real Madrid la semaine passée, Zinédine Zidane a décidé de rompre le silence. Dans une lettre ouverte adressée aux supporters madrilènes, l’entraîneur français est revenu sur les raisons de son départ. Si lors de son premier adieu en mai 2018, il sentait la fin d’un cycle au Real Madrid, Zinédine Zidane avance cette fois-ci des raisons bien « différentes ».

« Aujourd'hui, les choses sont différentes. Je pars parce que je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre plus le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou long terme. Je connais le football et je connais les exigences d'un club comme Madrid, je sais que lorsque tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais là, ils ont oublié quelque chose de très important, ils ont oublié tout ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, avec les cent-cinquante personnes qui travaillent avec et autour de l'équipe », a-t-il déclaré.

Real Madrid : Zidane s'en prend aux dirigeants madrilènes

Et pour ne rien arranger, Zinédine Zidane n’était plus sur la même longueur d’onde que plusieurs poids lourds de la direction du Real Madrid, dont Florentino Pérez. L’homme aux trois Ligues des Champions consécutives a clairement pointé du doigt le manque de confiance des dirigeants madrilènes, tout en rappelant la pression médiatique pesante à Madrid.

« Je veux que ce que nous avons fait ensemble soit respecté. J'aurais aimé que ma relation avec le club et le président ait était un peu différente ces derniers mois de celle d'autres entraîneurs. Je ne demandais pas de privilèges, bien sûr que non, mais un peu plus de mémoire. Aujourd'hui, la vie d'un entraîneur sur le banc d'un grand club est de deux saisons, pas beaucoup plus. Pour durer plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la gloire, plus importantes que tout. Vous devez prendre soin d'elles. C'est pourquoi cela me faisait si mal quand je lisais dans la presse, après une défaite, que j'allais être limogé si je ne gagnais pas le match suivant. Cela me faisait mal, ainsi qu'à toute l'équipe, car ces messages intentionnellement divulgués aux médias créaient des interférences négatives avec l'équipe, des doutes et des malentendus », a-t-il ajouté.

C’est donc pour toutes ces raisons que le Ballon d’Or 98 a dit stop ! Néanmoins, Zinédine Zidane assure qu'il ne quitte pas le « navire » et n’est pas « fatigué d'entraîner ». L’entraîneur démissionnaire du Real Madrid n'a pas l'intention de rester inactif très longtemps. Il lui faudra désormais trouver un nouveau challenge à sa mesure.