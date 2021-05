ASSE Mercato : Reconversion ou nouveau défi ? le choix de Debuchy

Publié par ALEXIS le 31 mai 2021 à 23:51

Laissé libre par l’ ASSE au terme de son contrat après cette saison, Mathieu Debuchy va-t-il raccrocher les crampons ou poursuivre l’aventure avec un nouveau club ? Le défenseur a répondu à la question sur son futur dans La Voix du Nord.

ASSE : Debuchy se voit jouer encore « une ou deux saisons »

L’ ASSE n’a pas prolongé le bail de Mathieu Debuchy qui s’est achevé à l’issue de l'exercice 2020-2021. Le joueur est donc libre de s’engager avec le club de son choix. Mais à 36 ans bientôt (le 28 juillet prochain), l’arrière latéral droit va-t-il poursuivre sa carrière sous un autre maillot ou va-t-il arrêter de jouer au football ?

L’ex-capitaine de l’AS Saint-Étienne a été clair sur son avenir proche dans sa réponse confiée au journal nordiste. Il « compte encore jouer au foot au moins une ou deux saisons, en France ou à l’étranger ». Néanmoins, Mathieu Debuchy a déjà un projet pour sa reconversion. Il envisage « d’ouvrir une académie ». « Une initiative qui fait partie d’une réflexion d’ensemble sur l’après-carrière qu’il avait en tête depuis plusieurs années », selon l’ancien joueur de l’ ASSE (janvier 2018 à mai 2021).

Quel projet pour le défenseur ?

Il faut préciser qu'il ne s’agit pas d’un centre de formation pour jeunes footballeurs, mais plutôt une sorte de centre sportif pour les joueurs professionnels et les non-professionnels. « Chez les pros, le tennis-ballon, c’est au moins une fois par semaine, souvent les lendemains de match, pour la récupération. Et j’adore ça, car ça s’approche du Padbol sur lequel on a de vraies convictions sur le développement en France. Sur la répétition des gestes techniques, c’est un vrai complément pour les joueurs déjà licenciés… Ce sera très ludique et aussi un super apprentissage pour les néophytes, car ce sera ouvert à tout le monde », a expliqué Mathieu Debuchy.