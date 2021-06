PSG Mercato : Barça, dénouement imminent pour Lionel Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2021 à 18:00

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi est l’un des gros tubes de cet été. Annoncée au PSG pour relancer le projet QSI, la star argentine aurait tranché sur son avenir.

Mercato PSG : Lionel Messi a accepté l’offre du Barça

Joan Laporta est tout proche de parvenir à ses fins dans le dossier Lionel Messi. En fin de contrat le 30 juin prochain, le capitaine du Barça tient en haleine le monde du football parce que son avenir n’est pas encore réglé. À la recherche d’une nouvelle star afin de remplacer éventuellement Kylian Mbappé, annoncé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a fait une offre au septuple Ballon d’Or pour tenter de le convaincre de venir retrouver son ami Neymar en France.

Si un journaliste qatarien bien introduit dans les arcanes du PSG a récemment annoncé un accord entre le joueur de 33 ans et le club parisien, l’affaire semble désormais s’éloigner de la portée des dirigeants du PSG. En effet, ce mardi, une information confirmée par un journaliste de Sky Sport vient mettre un terme au doute concernant l’avenir de Messi. Matteo Moretto assure que le compatriote de Mauricio Pochettino va prolonger son bail avec le club catalan pour deux ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2023. Messi ne viendra donc pas à Paris cet été. Une tendance confirmée par son président.

Joan Laporta rassuré pour Lionel Messi

En marge de la présentation officielle d’Éric Garcia, qui vient de Manchester City, comme Sergio Agüero, Joan Laporta s’est à nouveau prononcé sur le dossier Messi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le successeur de Josep Maria Bartomeu est confiant quant au dénouement de ce dossier.

« La prolongation de Messi ne dépendra pas de l’audit (financier, réalisé au sein du club). Je l’ai déjà dit, cela avance bien et nous espérons que cela continuera de progresser. Mais pour cette opération, nous avions fait une réserve et nous avons préparé une stratégie. La chose va bien, mais rien n’est fait », a déclaré l’avocat espagnol. Avant d’ajouter : « Comme l’a dit Kun Agüero, nous sommes excités à l'idée qu’ils jouent ensemble. Avec Leo ce n’est pas une question d’argent. Il se montre très compréhensif et il veut continuer à avoir une équipe compétitive et gagner des titres. » Auteur de 38 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Rosario est donc bien parti pour poursuivre son aventure en Catalogne, au grand regret du Paris SG.