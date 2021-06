ASSE Mercato : Une piste de longue date réchauffée cet été ?

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 04:00

Un joueur courtisé par l’ ASSE par le passé est de nouveau dans le viseur du club ligérien. Les Stéphanois réfléchissent à la possibilité d'attirer un nouveau joueur à Geoffroy-Guichard en prêt.

L' ASSE songe à Karamoh de Parme

L’ ASSE avait tenté de recruter Yann Karamoh au Stade Malherbe de Caen pendant le mercato estival 2017. Finalement, le joueur avait rejoint l’Inter Milan en prêt dans un premier temps avant d'être transféré définitivement en juillet 2018 contre 6,5 M€. Alors que son club actuel, Parme est relégué en deuxième division italienne (Serie B) au terme de la saison écoulée, l’ailier droit est annoncé dans le viseur du staff technique de l’AS Saint-Étienne par le site Sport Parma.

En plus des Stéphanois, la Fiorentina envisage de le recruter cet été, si l’on en croit la source. Notons que l' ASSE, sans grands moyens financiers, ne peut tenir la concurrence sur les dossiers à plus de 5 M€. Or la valeur marchande de Yann Karamoh (23 ans) est estimée à 7,5 M€. Raison de plus pour les Verts de miser sur les prêts.

Flop à l'Inter Milan

Il faut indiquer que l’ailier droit n’avait pas réussi à s’imposer chez les Nerazzurri lors de son prêt. Pour preuve, il avait été prêté aux Girondins de Bordeaux lors de la saison 2018-2019, puis à Parme pendant l’exercice 2019-2020. Toujours indésirable à l’Inter après deux saisons passées hors du club de Serie A, Yann Karamoh a été transféré définitivement chez les Parmesans en septembre 2020. Il y est sous contrat jusqu’en juin 2023. Cette saison, l'Ivoirien dans le viseur de l' ASSE a disputé 24 matchs en Serie A, a marqué 2 buts et délivré autant de passes décisives.