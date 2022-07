LOSC Mercato : Lille fonce sur un ancien attaquant de Bordeaux

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2022 à 17:15

LOSC Mercato : Alors que le transfert de Renato Sanches au PSG se précise, Lille songerait à un polyvalent attaquant passé à Bordeaux et évoluant en Italie.

LOSC Mercato : Yann Karamoh dans le viseur de Lille

Le LOSC est sur le point de céder un troisième joueur cet été. Après Sven Botman (Newcastle United) et Zeki Celik (AS Rome), le club nordiste est en passe de transférer Renato Sanches au PSG. Le départ du milieu de terrain de Lille est imminent ! En attendant la signature officielle de l’international portugais (32 sélections) à Paris, Lille OSC aurait des vues sur Yann Karamoh. L’intérêt des Dogues est révélé par Foot Mercato, ce samedi. Selon les informations de la source, le champion de France 2021 veut enrôler le Franco-Ivoirien pour renforcer offensivement l’équipe de son nouvel entraineur Paulo Fonseca. Notons qu’en plus de Zeki Celik (milieu offensif), le buteur Burak Yilmaz (avant-centre, 37 ans) a quitté le LOSC à la fin de son contrat, en juin dernier.

Yann Karamoh n’a pas qu’un an de contrat à Parme (en Serie A), ce qui est une bonne nouvelle pour les Lillois, mais ils ne sont pas seuls sur le coup. Les Dogues doivent affronter la concurrence de plusieurs autres clubs en Europe, notamment celle de l’Olympiakos, champion de Grèce (qualifié pour la Ligue des Champions). L’ancien Espoir Tricolore n’a pas joué avec son club italien la saison dernière. Relégué en deuxième division en 2021, Parme Calcio avait prêté Yann Karamoh à Fatih Karagümrük SK en Turquie. Avec le club turc, il a disputé 32 matchs en Süper Lig, pour 4 buts inscrits et 2 passes décisives offertes.

Parme contraint de céder l'attaquant Franco-Ivoirien

La valeur marchande de Yann Karamoh est estimée à 4 M€. Le club transalpin l’a recruté à l’Inter Milan à 8 M€, en septembre 2020. Parme est contraint de vendre l’ancien joueur du SM Caen et des Girondins de Bordeaux, cet été, sinon il partirait librement à l’issue de la saison 2022-2023. L’ailier gauche de 24 ans sera même libre de signer avec le club de son choix dès janvier 2023, en attendant la fin de son contrat en juin 2023. Des détails sur laquelle le LOSC pourrait jouer dans les négociations avec les Parmesans, afin de faire baisser le coût Yann Karamoh. Pour rappel, le nom du natif d'Abidjan (Côte d'Ivoire) a été associé à l'OM, un temps.