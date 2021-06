PSG Mercato : 0€, Leonardo prive le Barça d’un coup phénoménal !

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2021 à 23:20

En concurrence sur un gros dossier, le PSG et Leonardo ont damé le pion au Barça selon les médias italiens. La bataille qui devait opposer les deux clubs sur le cas Neymar s'est finalement déportée sur Donnarumma.

Le PSG prépare déjà la succession de Keylor Navas

D’après les récentes informations de Saber Desfarges, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a rencontré Mino Raiola pour évoquer le dossier Moise Kean, prêté l’été dernier sans option d’achat par Everton. Un tête-à-tête qui a aussi permis à Leonardo et le puissant agent de joueurs de parler du dossier Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat, le gardien de but italien de 22 ans quitte l’AC Milan faute d’accord pour une prolongation. Le club lombard a déjà annoncé la nouvelle à ses supporters.

« Rendez-vous entre Mino Raiola et Leonardo en fin de semaine dernière, à Paris. Moïse Kean s’est présenté au rendez-vous pour réaffirmer sa volonté de rester au PSG. Au menu des discussions aussi, le gardien de l’AC Milan, libre dans un mois, Gianluigi Donnarumma », a expliqué l’ancien journaliste de Téléfoot. Malgré la récente prolongation de Keylor Navas jusqu’en 2024, le PSG cherche donc un second gardien de classe mondiale. Et d’après les dernières nouvelles en provenance d’Italie, Leonardo serait parvenu à ses fins.

Mercato PSG : l’arrivée de Donnarumma déjà réglée ?

À la lutte avec le FC Barcelone pour obtenir la signature de Gianluigi Donnarumma, le PSG est parvenu à damer le pion au club espagnol. En effet, selon les renseignements obtenus par le journaliste de Sky Sport, Riccardo Trevisani, le portier formé à l’AC Milan va s’engager avec le Paris SG.

« Pour moi, Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde, il représente une opportunité de marché pour tout le monde. D'après les informations que j'ai, pas par sensation, mais juste par les bavardages qui me sont parvenus, il ira finalement au PSG. C'est comme ça que ça se présente pour moi », a expliqué le journaliste italien dans des propos rapportés par SpazioJ.it.

En France, le journaliste de TF1 Julien Maynard a aussi confirmé cette tendance, mais en précisant que le vice-champion de Ligue 1 est avancé dans les négociations pour Donnarumma, qu'il considère comme une opportunité de marché. Mais le PSG ne compte pas l’utiliser tout de suite puisqu’il va être prêté dans la foulée de son arrivée.