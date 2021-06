ASSE Mercato : Une grosse vente se profile à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 11:30

L’ ASSE cherche des renforts à moindre coût pour la saison prochaine. En revanche, quelques joueurs stéphanois ont attiré l’attention de grosses écuries et pourraient quitter le club sous la forme d'un transfert. C’est le cas de Mahdi Camara visé par l’AC Milan.

ASSE : Mahdi Camara sur les tablettes de l'AC Milan

Lancé en Ligue 1 lors de l'exercice 2019-2020, Mahdi Camara a explosé cette saison avec l’ ASSE. Ses prestations individuelles ont été au-dessus de la moyenne collective. C’est d’ailleurs, de loin, le joueur le plus utilisé par Claude Puel cette saison. Et grâce à ses performances, il a attisé les convoitises de clubs étrangers dont l’AC Milan. D’après les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport, le club lombard a inscrit le nom du polyvalent milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne sur sa short-list en vue du mercato estival, dont l’ouverture officielle est prévue le 9 juin.

Qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des champions la saison prochaine, les Rossoneri sont en quête de renforts pour faire une bonne campagne européenne. Outre Mahdi Camara, le club de Serie A a coché le nom de deux autres milieux de terrain de Ligue 1. Précisément Boubacar Kamara de l’OM et Youssouf Fofana de l’AS Monaco, selon la source.

Le milieu de terrain vendu à 10 M€ cet été ?

Pour revenir au n°8 de l’ ASSE, il a pris part à 37 matchs en Ligue 1 et a été titulaire autant de fois cette saison. Il a cumulé 3 295 minutes de jeu en championnat, a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Mahdi Camara (22 ans) vaut 5 M€ sur le marché des transferts selon Transfermarkt. Toutefois, il pourrait être vendu deux fois plus de ce montant, vu ses performances sous le maillot des Verts. Après ses ex-coéquipiers de l'Académie de Sainté, William Saliba (30 M€) et Wesley Fofana (35 M€), Mahdi Camara pourrait être la prochaine grosse vente du club ligérien.