Barca Mercato : Ousmane Dembélé pourrait quitter le Barca !

02 juin 2021

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Barça, Ousmane Dembélé laisse planer le doute sur son avenir en Catalogne. Pour l'heure, il profite de son retour en sélection avec les Bleus.

À 24 ans, Ousmane Dembélé sort d'une saison complète avec le Barça, cette fois épargné par les blessures. Néanmoins, son avenir dans le club de la Catalogne semble incertain. Sous contrat jusqu’en 2022, son départ du FC Barcelone serait inévitable en cas de non-prolongation de son contrat. Dans une interview accordée au quotidien sportif L'Équipe, l’ancien Rennais ne préfère pas y penser et se concentre sur son retour chez les Bleus. Sera-t-il encore un joueur du Barça l’année prochaine? "Je ne sais pas, on verra", a-t-il répondu à L'Équipe. Quoi qu'il en soit, le nouveau président des Blaugranas, Joan Laporta, souhaite le conserver. Il serait même "intransférable" à ses yeux.

Barça : Ousmane Dembélé se concentre d'abord sur l'Euro

Recruté en 2017 du Borussia Dortmund contre un chèque de 135 millions d’euros, Ousmane Dembélé se focalise sur l'Euro qui approche à grands pas. Le Barcelonais n'a ailleurs pas caché sa joie de retrouver Clairefontaine après deux ans et demi d'absence. "On va se réunir avec la direction du Barça. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus, on verra ce qu'il va passer. D'abord, je suis totalement focalisé sur l'Euro, ensuite je partirai en vacances. La saison a été longue", a-t-il indiqué lors de son interview.

D'autant que sa relation avec ses coéquipiers est au beau fixe, notamment avec Lionel Messi, qui devrait prolonger son aventure avec le FC Barcelone. "On s'entend très bien, je suis à côté de lui dans le vestiaire. C'est un bon mec, un leader, il est ouvert, parle beaucoup. Je m'entends super bien avec lui depuis mon premier jour. Ce n'est pas une pression de jouer avec lui, il donne beaucoup de conseils sur le terrain. Il me dit toujours d'aller provoquer l'adversaire, de percuter, de dribbler, d'éliminer. Quand je suis sur le côté, il me demande de regarder en retrait, il est toujours placé pour que je lui mette le ballon."

Cette saison, Ousmane Dembélé a disputé 30 matchs de Liga, a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives.