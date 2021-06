ASSE : Partenariat, Sainté bénéficie d'un soutien de poids

Publié par ALEXIS le 02 juin 2021 à 20:30

Maintenu en Ligue 1 à l'issue d'une saison compliquée, l' ASSE vient de bénéficier du soutien de l'un de ses partenaires. Ce dernier a augmenté son apport à Sainté, en devenant partenaire principal maillot, pour les trois prochaines saisons.

ZEbet, sponsor principal maillot de l' ASSE jusqu'en 2024

L’ ASSE a connu des bas cette saison en raison de la crise de Covid-19 et ses conséquences financières et sportives, mais le club a tout fait pour assurer son maintien en Ligue 1. Conscient du label de marque que représente le club ligérien, ZEbet a renouvelé sa confiance aux Verts. Mieux, l’opérateur reconnu du marché des paris en ligne en Europe a décidé d’apporter plus d’aides à l’AS Saint-Étienne.

« Partenaires depuis 2019, ZEbet et l’ ASSE donnent une tout autre envergure à leur union. ZEbet devient le partenaire principal du club et s’affichera désormais sur la face avant du maillot des Verts à compter de la prochaine saison 2021-2022, et ce, pour les trois prochains exercices », a communiqué le club stéphanois ce mercredi 2 juin.

Roland Romeyer, président du Directoire des Verts, a exprimé sa reconnaissance à l’entreprise de paris. « C’est toujours valorisant pour l'AS Saint-Étienne de voir monter ses partenaires en puissance. Ainsi, en très peu de temps, ZEBet a accédé à l'échelon de partenaire majeur. Nous nous sommes en effet retrouvés dans les idées et dans le projet dynamique d'interagir avec nos supporters, que ce soit sur le digital ou dans le stade. Nous mettons également à la disposition de ZeBet la puissance médiatique du club pour accompagner la marque dans son développement. Je souhaite remercier les dirigeants de ZEBet pour leur soutien et la grande confiance qu'ils nous manifestent », a confié le dirigeant de l’ ASSE.

Réactions des responsables du partenaire de Sainté

Quentin Etievant (Directeur général adjoint Marketing & Stratégie du Groupe ZETurf) a également réagi à la prolongation du bail avec les Stéphanois. « Nouer un partenariat est toujours particulier, mais le renouveler et l’étendre prend un caractère bien différent : c’est quelque chose d’encore plus unique et qui nous déclenche une sacrée bête de fierté ! […] Évidemment, la dynamique du Club, basée sur l'authenticité, la performance et la mobilisation des jeunes talents sont des repères évidents pour nous en tant que partenaire », a-t-il déclaré.

« Nous sommes fiers de ce renouvellement et de la nouvelle envergure prise par ce partenariat. Cette association débutée en 2019 est un réel exemple de ce qui peut se faire de mieux, en termes d’évolution dans un partenariat sportif et démontre toute la confiance que la société porte au club ligérien. Nous souhaitons beaucoup de succès à ce partenariat pour les trois prochaines saisons à venir », a réagi Laurent Moretti, directeur général France de Sportfive.