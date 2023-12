Olivier Dall'oglio a lancé un nouvel appel aux supporters de l'ASSE pour le dernier match de la manche aller du championnat, ce mardi (20h45) au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE-SC Bastia : Dall'Oglio veut les 3 points à Geoffroy-Guichard

La dernière journée de la première phase de Ligue 2 se dispute ce mardi. Les dix rencontres sont prévues à la même heure (20h45). A cette occasion, l'ASSE reçoit le SC Bastia. Un match capital pour le nouvel entraineur des Verts, dont le premier match s'est soldé par un nul contre les Girondins à Bordeaux (0-0), il y a trois jours. Les Stéphanois doivent prendre des points dans leur antre de Geoffroy-Guichard comme il le leur a rappelé Olivier Dall'Oglio, en conférence de presse d'avant-match, lundi.

Cette saison, Saint-Etienne a perdu 16 points à domicile, soit 4 défaites et 2 nuls concédés dans le Chaudron. Un stade qui a pourtant toujours répondu présent. Ce mardi encore, le peuple vert va soutenir son équipe de cœur. En froid avec les deux présidents (Roland Romeyer et Bernard Caïazzo) et la direction actuelle du club, les supporters ont un slogan pour justifier leur présence à Geoffroy-Guichard : "seulement pour nos couleurs".

Olivier Dall'Oglio : « Encouragez nous, on est là pour mouiller le maillot »

Justement, c'est ce que Olivier Dall'Oglio leur a demandé, avant la réception du Sporting Club bastiais. Il souhaite qu'ils viennent nombreux soutenir leur équipe si chère, surtout dans un moment critique. En retour, le technicien de 59 ans a promis que ses joueurs vont défendre crânement les couleurs vertes. « Encouragez nous, on est là pour mouiller le maillot », a-t-il promis. « Les supporters veulent ça et on doit leur donner ça, c’est le minimum. À la fin, on verra le résultat, mais mouiller le maillot, c’est le minimum qu’on doit faire », a insisté le nouveau coach de l'ASSE.

Pour rappel, les Verts sont 8es au classement avec 25 points. Quant au SC Bastia, il pointe à la 14e place avec 21 points.