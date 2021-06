Barça Mercato : Koeman, une décision arrêtée en interne

Publié par Timothée Jean le 03 juin 2021 à 00:00

Après une fin de saison décevante au FC Barcelone, Ronald Koeman n’a pas été épargné par les critiques. Nombreux sont les supporters qui réclamaient son départ cet été. Pourtant, l’entraineur catalan bénéficie toujours de la confiance de ses dirigeants.

Barça Mercato : Ronald Koeman conforté par ses dirigeants ?

Verra-t-on Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine ? Tout porte à le croire. Le coach catalan a en effet vécu une fin de saison décevante, marquée par une troisième place en championnat. Les résultats décevants du FC Barcelone dans le sprint final de la Liga l’ont même placé sur un siège éjectable. La presse espagnole annonçait que son départ du Barça était prévu dès cet été. Mais le tacticien néerlandais est toujours à son poste sur le banc catalan et semble conforté par sa direction.

Catalunya Ràdio et Sport annoncent en choeur qu’une décision a été prise en interne pour son avenir. Ronald Koeman aurait obtenu la garantie qu’il serait bien l’entraineur du FC Barcelone la saison prochaine.

Barça : Laporta ne veut pas virer Koeman

Ronald Koeman devrait donc aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone, expirant en juin 2022. Le président du FC Barcelone avouait récemment qu’il ne songeait en aucun cas à se débarrasser de son entraineur. « Je me sens très à l'aise avec lui, et j'espère qu'il se sent très à l'aise avec moi. Je voulais faire un certain nombre de remarques. Le résultat de ces discussions nous apportera le meilleur pour le Barça », a indiqué le président Blaugrana avant de se montrer un peu plus clair : « un "1" signifie qu'il reste et un "2" qu'il ne reste pas ? Je vois plus de un que de deux », a confié Joan Laporta.

Ronald Koeman semble ainsi bien parti pour poursuivre son aventure en Catalogne. Son maintien sur le banc du Barça, qui a déjà obtenu les renforts de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson, pourrait être décisif pour le recrutement de ses compatriotes que sont Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Ces deux joueurs sont présentés comme les prochaines recrues du Barça.