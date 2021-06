PSG Mercato : Cristiano Ronaldo avec Zidane, le Qatar rêve grand

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2021 à 13:30

Alors qu’une arrivée de Zinédine Zidane en remplacement de Mauricio Pochetino est de plus en évoquée, le PSG est aussi cité sur les traces de Cristiano Ronaldo. L’Émir du Qatar veut une équipe capable de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine et ne veut pas lésiner sur les moyens pour renforcer l’effectif parisien cet été.

Le PSG a contacté Cristiano Ronaldo pour cet été

Et si le duo Zinédine Zidane - Cristiano Ronaldo venait à se reconstituer au Paris Saint-Germain cet été ? C’est l’immense rêve du Qatar. En effet, dans son édition du jour, le journal AS révèle que le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, propriétaire du club parisien, ferait recruter la star portugaise d’ici la fin du mercato estival qui s’ouvre le 9 juin. Les dirigeants du Paris SG ont ainsi entamé des négociations avec les représentants du buteur de la Juventus de Turin.

« Le PSG a déjà noué des contacts avec l’entourage de l’attaquant pour qu’il joue l’an prochain à Paris, un mouvement que Cristiano voit d’un bon œil. Mbappé continue de ne pas prolonger et son départ, vraisemblablement pour le Real Madrid, se rapproche chaque jour. Messi était visé, mais il s’est éloigné maintenant que sa prolongation avec le FC Barcelone est imminente. Si Mbappé finit par partir, au PSG il est considéré que la signature de Cristiano serait un coup sportif et médiatique », explique le quotidien espagnol. À un an de la fin de son contrat, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid veut quitter la Juve qui semble ne pas être contre cette idée. Selon la même source, le club a d’ores et déjà fixé son prix pour le joueur de 36 ans.

La Juventus fixe ses conditions pour Cristiano Ronaldo

Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 117 millions d’euros, le quintuple Ballon d’Or pourrait rapporter trois fois moins à la Vieille Dame. D’après AS, les dirigeants de la Juventus de Turin ne s’opposent pas à un transfert de Ronaldo, mais réclament entre 25 et 30 millions d’euros pour le laisser filer. Toujours selon la même source, les Bianconeri peuvent aussi accepter de négocier si le PSG consent à inclure son attaquant Mauro Icardi dans la transaction. L’ancien avant-centre de l’Inter Milan a toujours plu à la direction turinoise et le nouvel entraîneur Massimiliano Allegri a déjà donné son feu vert pour l’opération.

Du côté de la capitale française, « l’arrivée de Cristiano est vue comme une bonne affaire économiquement. Nike est le sponsor du Portugais et des Parisiens, donc la signature serait bénéfique pour les trois parties. De plus, il deviendrait l’image de la Coupe du Monde au Qatar, le pays des propriétaires et du président du club ». Affaire à suivre…