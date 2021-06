Real Madrid Mercato : Sergio Ramos, Ancelotti répond déjà au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 23:00

De retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti parle déjà mercato. Alors que le nom de Sergio Ramos est associé au PSG pour cet été, le successeur de Zinedine Zidane a clairement pris position dans ce dossier.

Carlo Ancelotti prévient le PSG pour Sergio Ramos

Fraîchement débarqué au Real Madrid, Carlo Ancelotti annonce déjà la couleur pour l’avenir de Sergio Ramos. Si le Paris Saint-Germain fait le forcing en coulisses pour tenter de convaincre l’international espagnol de rejoindre ses rangs contre un juteux contrat, l’entraîneur des Merengues compte bien parler avec son défenseur central de 35 ans pour lui demander de rester.

« Je vais devoir parler avec le club dans les prochains jours. Sergio Ramos est un joueur très important pour le Real Madrid. Il est fondamental. Je vais parler avec lui. Je sais qu’il discute avec le club, mais je n’ai pas plus de détails. Quand je les rencontrerai, on pourra éclaircir les choses », a déclaré l’ancien coach d’Everton. Mais d’après la presse espagnole, les négociations ont bel et bien commencé entre le Paris Saint-Germain et le champion du monde 2010.

Le PSG a lancé son offensive pour Sergio Ramos

D’après les informations de Jose Angel Sanchez dans l’émission El Transistor, les dirigeants du Paris SG ont entamé des négociations avec Sergio Ramos. Alors que d’autres médias étrangers annoncent un refus du joueur de rejoindre le club de la capitale française, le journaliste d’Onda Cero assure que rien n’est encore fait dans ce dossier et que les deux parties continuent de négocier.

Toujours selon la même source, le départ de l’ancien défenseur du FC Séville semble de plus en plus probable puisqu’il n’a pas respecté l’ultimatum fixé par le Real Madrid pour la signature de son nouveau bail. Il ne figure d’ailleurs pas dans la campagne publicitaire du club merengue pour la présentation de son nouveau maillot de la saison 2021-2022. Reste à savoir si Carlo Ancelotti parviendra à inverser la tendance dans ce dossier.

Affaire à suivre donc…