ASSE Mercato : Lorient, Gravillon lâche un indice sur son futur

03 juin 2021

Annoncé dans le viseur de l’ ASSE, mais aussi de l’OM et du Montpellier HSC, Andreaw Gravillon a livré un gros indice sur son avenir immédiat, après sa saison passée au FC Lorient sous la forme d’un prêt de l’Inter Milan.

ASSE : Andreaw Gravillon justifie son départ du FC Lorient

Intérêt de l’ ASSE, Andreaw Gravillon est revenu sur sa saison au FC Lorient en Ligue 1. Il confirme le souhait du coach du club morbihannais de le transférer définitivement de l’Inter Milan. Mais il a décliné l’offre des Merlus qui disposaient d'une option d'achat dans le contrat signé avec le club lombard. « Christophe Pélissier voulait me garder. Mais je suis honnête et mature. On a discuté et j’ai expliqué aux dirigeants la raison pour laquelle je ne voulais pas continuer au FC Lorient », a indiqué le défenseur central dans Ouest-France. « C’est un choix de carrière. Après ma première saison en Ligue 1, je peux même dire à l’étranger, parce que j’ai fait toute ma formation en Italie, j’ai envie d’aller chercher plus haut. L’année prochaine à Lorient, j’aurais peut-être vécu une nouvelle saison à jouer le maintien », a-t-il justifié ensuite.

Gravillon vise « une équipe qui joue le haut du classement »

En plus de l’AS Saint-Étienne, l’arrière de 23 ans intéresse l’Olympique de Marseille et le Montpellier HSC comme il l’a confirmé lui-même. Cependant, il a une préférence. Il vise un club qui joue le haut du tableau en Ligue 1 ou à l’étranger. « Mon objectif maintenant est d’aller chercher le plus haut possible, de rejoindre une équipe qui joue le haut du classement », a déclaré Andreaw Gravillon. L’ ASSE et le MHSC sont ainsi prévenus. Pour rappel, Andreaw Gravillon est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en 2023. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 5 M€. La saison écoulée, il a disputé 26 matchs en Ligue 1 et a été titulaire autant de fois sous le maillot lorientais. Le défenseur français a marqué un but et offert 2 passes décisives.