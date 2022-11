Stade de Reims : Une absence se confirme au SDR

Publié par Jules le 01 novembre 2022 à 16:43

Le Stade de Reims, qui vient de concéder le match nul contre le Stade Brestois, a reçu une très mauvaise nouvelle pour les prochains matchs de Ligue 1.

Stade de Reims : Andreaw Gravillon ne rejouera pas avant la trêve

Sorti sur blessure à la 60e minute lors du match nul et vierge entre le Stade Brestois et le Stade de Reims, Andreaw Gravillon devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Effectivement, France Bleu Champagne-Ardenne a révélé que le défenseur central du SDR ne devrait pas rejouer avec ses coéquipiers avant la trêve internationale.

Une absence qui risque de compter au Stade de Reims, dans un contexte où le club tente de se sortir de la zone dangereuse. En effet, la très bonne solidité défensive dont fait preuve l'équipe de Will Still depuis plusieurs semaines pourrait être mise à mal par l'absence du Guadeloupéen, touché aux isquios-jambiers. Depuis le début de saison, Andreaw Gravillon a été titularisé à 12 reprises en défense centrale et n'avait manqué que le match face à l'AJ Auxerre.

Yunis Abdelhamid devrait être présent contre le FC Nantes

Également touché lors du match face au Stade Brestois, Yunis Abdelhamid devrait revenir assez vite avec le Stade de Reims. En effet, France Bleu a également annoncé que le capitaine du SDR a été légerement blessé lors de cette rencontre. En effet, la cheville de l'international marocain a tourné et un ligament semble légèrement touché. Toutefois, le défenseur central devrait être présent contre le FC Nantes, sauf complication.

Si Andreaw Gravillon ne sera pas aligné contre le FC Nantes, Emmanuel Agbadou devrait, quant à lui, faire son retour avec le Stade de Reims. Le défenseur ivoirien, débarqué cet été en provenance de KAS Eupen a purgé ses deux matchs de suspension et pourra donc être aligné par Will Still pour pallier l'absence de Gravillon. À droite de la défense, Maxime Busi, blessé depuis le mois de septembre, pourrait également faire son retour.