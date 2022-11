Stade de Reims : Une grosse tuile confirmée au SDR avant le FC Nantes

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2022 à 01:09

Blessée et sortie du terrain à Brest, dimanche, une recrue estivale du Stade de Reims donne de ses nouvelles, à trois jours du match contre le FC Nantes.

Stade de Reims : Andreaw Gravillon indisponible plusieurs semaines

Le Stade de Reims reçoit le FC Nantes, dimanche (15h), dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les deux clubs sont très proches dans deuxième moitié du classement. Les Rémois sont 13es avec 13 points, alors que les Canaris pointent à la 15e place avec 12 points. L’objectif du club de Marne est évidemment d’éviter de se faire doubler par son homologue de Loire Atlantique. Le nouvel entraineur du SDR, Will Still a donc besoin de ses joueurs importants pour affronter le FCN et tenter de renouer avec la victoire après le nul contre le Stade Brestois (0-0).

Malheureusement pour lui, il ne pourra pas compter sur Andreaw Gravillon, souffrant des ischio-jambiers depuis le match à Brest lors de la 13e journée du championnat. Comme pressenti lors des premiers diagnostics, le défenseur central est indisponible pour plusieurs semaines. Lui-même a donné la mauvaise nouvelle concernant son état. « Très triste de vous annoncer que je serai hors des terrains pour plusieurs semaines », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le défenseur promet de revenir plus en forme !

Forfait donc pour la réception du FC Nantes, Andreaw Gravillon l’est également pour le déplacement du Stade de Reims à Montpellier, le dimanche 13 novembre. Il profitera de la trêve internationale, relative à la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre), pour se remettre de sa blessure. Son retour est espéré pour la reprise de la Ligue 1, le 28 décembre (20h), face au Stade Rennais, à Auguste-Delaune.

« Je me mets au travail pour revenir plus fort et aider l’équipe à atteindre ses objectifs », a rassuré le défenseur recruté à l’Inter Milan, pendant le Mercato d’été. Crack de l’équipe du Stade de Reims, Andreaw Gravillon a pris part à 12 des 13 matchs de Ligue 1 cette saison et il a été titulaire autant de fois.