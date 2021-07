ASSE Mercato : Le Stade de Reims double Sainté sur un défenseur

Publié par ALEXIS le 15 juillet 2021 à 03:30

L’ ASSE a essuyé un revers dans le dossier Andreaw Gravillon. Le défenseur central ciblé par le club ligérien s’est engagé avec le Stade de Reims, ce mercredi 14 juillet.

ASSE : Andreaw Gravillon signe au Stade de Reims

Andreaw Gravillon ne sera pas le successeur de Pape Abou Cissé à l’ ASSE. Il a préféré le projet du Stade de Reims à celui des Verts. Après la saison dernière passée au FC Lorient, le jeune arrière va jouer avec le club de Marne cette année 2021-2022, sous la forme d’un prêt. « Passé par Lorient la saison dernière, le jeune défenseur est prêté au Stade de Reims (avec une option d'achat) et retrouvera donc les terrains de Ligue 1 Uber Eats pour cet exercice 2021-2022 », a communiqué le club.

Courtisé par l’AS Saint-Étienne, Andreaw Gravillon justifie son choix du SDR. « Le premier contact était très important pour moi et j'ai tout de suite senti qu'il y avait une réelle volonté de la part du club. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois », a-t-il expliqué. Le joueur de 23 ans a terminé son propos par une déclaration pour les supporters. « Je sais que la Ligue 1 est un championnat compliqué, mais c'est aussi ce qui me motive. J'espère faire le meilleur parcours possible avec Reims », a-t-il promis.

5e prêt consécutif pour le défenseur

Andreaw Gravillon est certes à son 5e prêt consécutif depuis 2019, mais il appartient toujours à l’Inter Milan. Il est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin 2023, soit pour deux ans encore. Sa cote est évaluée à 6 M€. Avant le FC Lorient (2020-2021) et maintenant le Stade de Reims (2021-2022), le défenseur guadeloupéen avait été prêté à Delfino Pescara (juillet 2019), l’US Sassuolo (septembre 2019) et Ascoli (2019-2020). La saison dernière, Andreaw Gravillon a disputé 26 matchs en Ligue 1 avec les Merlus.