LOSC Mercato : Galtier, un ultime obstacle bloque sa venue à Nice

Publié par Timothée Jean le 04 juin 2021 à 12:00

L’OGC Nice touche au but pour Christophe Galtier. Il ne manquerait plus qu’un dernier détail pour confirmer l’arrivée de l’entraîneur français en provenance du LOSC.

OGC Nice Mercato : Ce qui coince dans le dossier Galtier

C’est l’un des dossiers brulants de l’été. Auréolé du titre de champion de France, Christophe Galtier a pris la décision de quitter le LOSC cet été. Alors qu’il dispose d’une année de contrat avec le club nordiste, l’entraîneur de 54 ans a l’intime conviction que « c’est le moment de quitter Lille », après quatres années de bons et loyaux services. Il a annoncé à la direction lilloise son envie de tenter une nouvelle aventure sous d’autres cieux et plusieurs clubs se bousculent pour arracher sa signature.

Si plusieurs courtisans, tels que le SSC Naples, se sont manifestés ces derniers jours, c’est bien l’OGC Nice qui tient la corde pour enrôler Christophe Galtier. Selon plusieurs sources locales, l’entraîneur de l’année en Ligue 1 est bien parti pour prendre les rênes de l’équipe niçoise. Les deux parties seraient même sur le point de boucler sa signature. Mais L’Équipe dans son édition du jour note un dernier obstacle qui bloque la venue Galtier à Nice. Le quotidien sportif assure que ce mouvement deviendra officiel lorsqu'un accord économique sera trouvé entre les deux clubs.

LOSC : Un accord à hauteur de 2 M€ ?

En effet, la direction du LOSC ne transige pas sur sa dernière année de contrat avec Christophe Galtier. Comme l’a récemment expliqué Olivier Létang, le club nordiste défendra jusqu’au bout ses intérêts dans ce dossier. « Il lui reste un an de contrat. Je défendrai les intérêts du LOSC et de toute sa communauté, comme je le ferais dans le cadre du transfert d’un joueur clé (…) L’objectif n’est pas de bloquer Christophe, mais de trouver le juste accord dans ce qui constituerait un transfert majeur de ce mercato estival, au même titre qu’un joueur de talent, voire plus », a confié le président du LOSC.

En clair, le LOSC ne veut pas maintenir Galtier contre son gré, mais attend de son futur club un chèque compensatoire pour le laisser filer. De son côté, l’OGC Nice n'a pas l’intention de surpayer, préférant négocier la venue de l’ex-entraîneur des Verts. Et selon le quotidien Nice-Matin, les deux écuries françaises pourraient finalement s'accorder pour un transfert de Galtier à hauteur de 2M€. Les discussions se poursuivraient en ce sens.