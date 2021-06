ASSE : Romeyer annonce une signature majeure pour les Verts

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 15:30

Même s’il veut vendre pour permettre à l’ ASSE de revenir au premier plan en Ligue 1, Roland Romeyer pense à l’avenir du club ligérien. Le président des Verts vient ainsi de frapper un joli coup pour la postérité de l’AS Saint-Étienne.

Un gros partenariat entre l' ASSE et ZEbet

L' ASSE était lié depuis trois ans à Aesio pour le sponsoring du maillot des Verts. Mais Roland Romeyer et l’AS Saint-Étienne ont décidé de se tourner désormais vers ZEbet. Les deux entités ont paraphé un contrat pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'en 2024.

« Partenaires depuis 2019, ZEbet et l’AS Saint-Étienne donnent une tout autre envergure à leur union. Opérateur reconnu du marché des paris en ligne en Europe, ZEbet devient le partenaire principal du club et s’affichera désormais sur la face avant du maillot des Verts à compter de la prochaine saison 2021-2022, et ce pour les trois prochains exercices. ZEbet bénéficiera ainsi d’une visibilité renforcée. Lors des matches au stade Geoffroy-Guichard, la marque sera visible sur la panneautique, des tapis 3D et dans le rond central, mais aussi sur tous les supports print et digitaux du club. De nombreuses animations pour les supporters des Verts seront également mises en oeuvre au cours des trois saisons avec des opérations privilèges, des jeux-concours, des challenges à la mi-temps, etc », a écrit le club stéphanois sur son site officiel. Une signature qui ravit au plus haut point le premier responsable de l’ ASSE.

La satisfaction de Roland Romeyer

« C’est toujours valorisant pour l'AS Saint-Étienne de voir monter ses partenaires en puissance. Ainsi, en très peu de temps, ZEbet a accédé à l'échelon de partenaire majeur. Nous nous sommes en effet retrouvés dans les idées et dans le projet dynamique d'interagir avec nos supporters, que ce soit sur le digital ou dans le stade. Nous mettons également à la disposition de ZeBet la puissance médiatique du club pour accompagner la marque dans son développement. Je souhaite remercier les dirigeants de ZEbet pour leur soutien et la grande confiance qu'ils nous manifestent », s’est réjoui Roland Romeyer.

Et d’après les informations du site spécialisé Peuple Vert, la marque danoise Hummel va devenir le nouvel équipementier de l'AS Saint-Étienne à partir de 2022.