OM Mercato : C’est fait, Gerson s’apprête à signer à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 04 juin 2021 à 18:00

Si Gerson est toujours officiellement un joueur de Flamengo, le milieu de terrain brésilien ne devrait pas tarder à rejoindre l’ OM. Son transfert à l'Olympique Marseille ne fait plus de doute.

OM Mercato : Gerson à Marseille dès ce week-end ?

En quête d’un nouveau milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a finalement trouvé son bonheur du côté du Brésil. Après plusieurs semaines de négociations, le club olympien est en passe d’accueillir dans ses rangs Gerson en provenance de Flamengo. Selon les informations de RMC Sport, l’arrivée du joueur de 23 ans à Marseille ne fait plus de doute.

Comme annoncé depuis quelques jours, le dossier Gerson est entré dans sa phase finale. Après avoir obtenu l’accord de principe du Brésilien, les dirigeants olympiens ont intensifié les négociations avec leurs homologues de Flamengo et touchent finalement au but pour sa signature. La radio sportive assure que l’accord pour le transfert de Gerson sera total dans les prochaines 24 heures et apporte des détails concernant le deal entre l’Olympique de Marseille et Flamengo.

OM : Gerson, un transfert moins cher que prévu ?

Actuellement avec la sélection olympique du Brésil, Gerson est bien parti pour rejoindre l’ OM. Il semblerait par ailleurs que son club Flamengo ait revu ses exigences financières à la baisse pour son transfert. La source indique que le club présidé par Pablo Longoria devrait boucler son transfert pour moins de 28 M€, bonus compris. Le Brésilien de 23 ans devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2026, avec le club phocéen.

D’ici quelques heures, la direction de l' OM pourrait ainsi annoncer à ses supporters la signature de sa première recrue estivale. Reste maintenant à voir si Gerson sera suivi d’un autre milieu de terrain. Mattéo Guendouzi, en difficulté à Arsenal, est fortement pressenti pour rejoindre la Canebière lors du mercato estival.