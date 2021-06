OM Mercato : Guendouzi à Marseille, c’est chaud bouillant !

Publié par Timothée Jean le 04 juin 2021 à 15:00

Après Gerson, l’ OM pourrait accueillir un second milieu de terrain cet été. Mattéo Guendouzi serait sur le point de s’engager en faveur du club phocéen.

OM Mercato : "Guendouzi est sur le point de signer avec Marseille"

Cet été, ce sont au moins deux milieux de terrain qui sont attendus du côté de l’ OM. L’un d’entre eux se nomme bien évidemment Gerson. Le Brésilien de 23 ans évoluant à Flamengo est la priorité numéro 1 de Jorge Sampaoli, et les négociations pour sa signature sont très avancées. D’ici quelques heures, l’Olympique de Marseille devrait officialiser son transfert à hauteur de 31 M€.

En attendant, le club phocéen pourrait accueillir au autre milieu de terrain. Mattéo Guendouzi est bien parti pour porter le maillot de l’ OM la saison prochaine. Tout d’abord, parce qu’Arsenal est vendeur. L’international espoir tricolore, prêté la saison dernière à Hertha Berlin, ne rentre plus dans les plans du club londonien, qui souhaiterait se débarrasser de lui dès cet été afin d’éviter un départ gratuit la saison prochaine.

Ensuite, Mattéo Guendouzi serait convaincu du projet marseillais. Désireux de faire son retour en France, le milieu formé au PSG aurait répondu favorablement à la proposition marseillaise. Et si rien n’est encore officiel dans ce dossier, le journaliste Abdellah Boulma confirme l’imminence de sa signature en faveur de l’ OM. « Guendouzi est un joueur à part, il a beaucoup de qualité, mais n'a pas fait preuve d'un grand professionnalisme. Il semble un peu plus mature maintenant, mais je suis toujours dubitatif. Il est sur le point de signer avec Marseille. C'est un joueur que Pablo Longoria aimerait embaucher », a-t-il confié lors d’un entretien accordé à The Arsenal Review.

OM Mercato : Un accord trouvé avec Arsenal pour Guendouzi ?

Trois ans après son départ du FC Lorient, Mattéo Guendouzi pourrait faire son retour dans l’Hexagone sous les couleurs marseillaises. Si l’ OM a obtenu un accord de principe pour le joueur 22 ans, son transfert sera officiel lorsqu’un accord économique sera trouvé entre les deux écuries. Pour l'heure, rien n'est encore joué dans ce dossier. Désireux de boucler cette affaire, les dirigeants de l' OM ont avancé avec Arsenal pour son transfert à hauteur de 10 M€. Cependant, les Londoniens jouent la montre pour faire grimper les enchères.